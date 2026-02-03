Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Câu được cá thu 'khổng lồ' dài 1,6 m ở bán đảo Sơn Trà

  • Thứ ba, 3/2/2026 17:19 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Ngày 3/2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cần thủ tại Đà Nẵng câu được con cá thu nặng khoảng 63kg, dài hơn 1,6m, hút hàng chục nghìn lượt xem và nhiều bình luận.

Theo tìm hiểu, người câu được con cá thu “khủng” nói trên là ông Lê Văn Hải (43 tuổi, trú tại TP. Đà Nẵng). Trao đổi với phóng viên, ông Hải cho biết con cá được câu vào chiều 1/2 tại khu vực ghềnh đá thuộc bán đảo Sơn Trà (phường Sơn Trà, Đà Nẵng).

Ca thu khong lo anh 1
Ca thu khong lo anh 2

Con cá thu nặng khoảng 63 kg, dài hơn 1,6 m do ông Hải câu được.

Thời điểm đó, ông Hải sử dụng cần máy với bộ đồ câu hạng nặng, vốn chuyên dùng để săn các loài cá lớn ngoài khơi. Khi cá cắn mồi, con cá bất ngờ nhảy khỏi mặt nước rồi lao mạnh ra xa, kéo dây câu đi hàng trăm mét.

“Tôi chỉ kịp hét lên báo cho anh em là dính cá lớn. Lúc ấy rất hồi hộp vì không biết cá lớn đến mức nào, nhưng càng kéo thì càng thấy lực rất mạnh”, ông Hải nhớ lại.

Ca thu khong lo anh 3

Hai người phối hợp khiêng con cá vượt quãng đường núi dốc hơn 300 m để đưa lên bờ.

Sau hơn một giờ đồng hồ vật lộn căng thẳng, ông Hải mới đưa được con cá vào gần bờ. Lợi dụng địa hình ghềnh đá, ông cùng các bạn câu dùng dây thừng lớn buộc cá vào thân cây, khiêng vượt quãng đường núi dốc hơn 300 m để đưa cá lên bờ.

Theo ông Hải, trong quá trình đi câu, ông từng câu được nhiều loài cá có kích thước lớn, như: cá mập nặng khoảng 80 kg hay cá mè nước ngọt nặng 16 kg. Tuy nhiên, con cá thu dài hơn 1,6 m, nặng 63 kg lần này vẫn được ông xem là một trong những “kỷ lục đáng nhớ nhất” trong hành trình theo đuổi đam mê.

Con vật lạ bò vào phòng, nam sinh báo kiểm lâm mới biết là loài quý

Một con vật bất ngờ bò vào phòng trọ của nam sinh viên ở TP. Huế. Khi bàn giao cho cơ quan chức năng, nam sinh mới biết đây là rùa sa nhân - loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

06:13 25/1/2026

Loài voọc mũi hếch quý hiếm nhất thế giới tại Tuyên Quang

Qua điều tra tại rừng Khau Ca, các lực lượng ghi nhận hai đàn voọc mũi hếch với hàng chục con, ước tính tổng quần thể tại khu vực này khoảng 160 con.

20:28 29/1/2026

Nếp nhà gây thương nhớ cho đứa con khi đi xa

Tập tản văn Còn mẹ, còn quê là còn Tết viết về ký ức quê nhà, về mẹ, về ba, về Tết của tác giả Triệu Vẽ. Cuốn sách dẫn độc giả lên chuyến hành trình kỷ niệm về những ký ức tuổi thơ, những câu chuyện xúc động về gia đình. Thông qua cuốn sách, tác giả nhắc người đọc nhớ về những giá trị sâu sắc nhất của mỗi gia đình Việt.

https://tienphong.vn/tan-thay-ca-thu-khung-nang-63kg-dai-hon-16m-o-da-nang-post1818203.tpo

Duy Quốc/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cá thu khổng lồ Đà Nẵng Sơn Trà Cá thu Khổng lồ Quý hiếm Bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng

    Đọc tiếp

    Chi ho lop 5 rach tay em bang dao roc giay hinh anh

    Chị họ lớp 5 rạch tay em bằng dao rọc giấy

    55 phút trước 17:15 3/2/2026

    0

    UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau) đã có báo cáo về vụ việc, một học sinh lớp 5 bị gây thương tích bởi chính người thân. Nạn nhân là em T.T.N. (SN 2014, ở ấp Mũi Tràm C, xã Đá Bạc).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý