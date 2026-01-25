Câu chuyện 'gió tầng nào, mây tầng đó' trong tình yêu

Trong tình yêu, sự cân bằng về nhân sinh quan, địa vị xã hội, tri thức và vẻ ngoài sẽ khiến cả hai dễ dàng xây dựng và vun đắp cho mối quan hệ, đừng yêu cầu sự hoàn hảo từ một phía.

Sự cân bằng về các giá trị xã hội sẽ khiến đôi bên dễ dàng vun đắp cho mối quan hệ. Ảnh minh họa: tvN.

Nhiều người khăng khăng rằng họ làm điều gì đó vì “muốn tốt cho bạn”, nhưng lại đòi hỏi bạn phải thỏa mãn yêu cầu của họ. Thực chất, họ dùng danh nghĩa “yêu bạn” để che đậy sự thật rằng họ “yêu bản thân”.

Đó là tình yêu “cấp thấp”, nó tồn tại ở nhiều loại quan hệ, chẳng hạn như bạn bè, người yêu, vợ chồng, cha mẹ và con cái. Nếu chấp nhận thứ tình yêu này, bạn sẽ bị ràng buộc bởi sự hẹp hòi của đối phương, mất đi sự tự do trong cuộc sống, luôn chìm đắm trong muộn phiền, u sầu.

Bi kịch của con người phần nhiều đều vì thế mà sinh ra.

Có ý kiến cho rằng vì nhiều người không thể yêu chính mình nên mới lấy danh nghĩa “yêu thương” để đối xử tốt với người khác, hy vọng đối phương sẽ đáp lại tâm ý của mình, từ đó bù đắp sự thiếu thốn trong tình yêu đối với bản thân.

Yêu bản thân bằng cách yêu người khác là tình trạng rất phổ biến, chẳng hạn như:

“Em đối xử với anh tốt đến thế, tại sao anh lại không biết trân trọng?”

“Anh sẽ không bao giờ tìm được ai đối xử tốt với anh như em đâu!”

“Em hy sinh cho anh và gia đình này bao nhiêu năm qua, anh không thể quan tâm đến em hơn sao? Nhất quyết không chịu nhượng bộ à?”

Họ hy vọng rằng vì mình đã dành cho đối phương nhiều điều tốt đẹp nên bản thân cũng sẽ được trân trọng, đối xử tốt. Dù nhiều người nói rằng họ hy sinh mà không cần được đền đáp, nhưng nếu điều đó xảy ra, liệu họ có thực sự không oán trách hay hối hận?

Nếu ngay từ đầu bạn biết rằng công sức mình bỏ ra sẽ không được đền đáp, liệu bạn có hy sinh nhiều như thế không? Tôi tin rằng sẽ có người nói “có”, nhưng rất ít.

Có nhiều người lấy danh nghĩa hy sinh bản thân để ép buộc đối phương phải đền đáp.

Tôi tin rằng nhiều bạn trẻ đã quá quen thuộc với lời phàn nàn của cha mẹ, ví dụ như: “Bao nhiêu năm qua, bố mẹ tần tảo thức khuya dậy sớm, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc để con không phải thiếu thốn hay chịu thiệt thòi gì. Vậy mà cuối cùng con lại phụ lòng bố mẹ như thế.”

Cũng có nhiều người phàn nàn về nửa kia của mình: “Em vì anh, đến cả XX cũng từ bỏ, vượt đường sá xa xôi đến gặp anh, cuối cùng anh lại đối xử với em như vậy.”

Thực ra ngụ ý trong những câu nói trên là: “Tôi vì bạn mà hy sinh tất cả nhưng bạn lại không làm vậy cho tôi.”

Đó không phải tình yêu, mà là lấy danh nghĩa “tình yêu” để tìm kiếm cảm giác được yêu.

Trong thời đại ngày nay, con người ngày càng độc lập, không ai cần người khác hy sinh cho mình, cũng không cần người khác từ bỏ mọi thứ vì mình. Điều chúng ta cần là sự quan tâm và thấu hiểu thực sự.

Còn hy sinh nghĩa là còn bất công và mong muốn được bù đắp, rồi từ đó tạo ra mâu thuẫn cho cả hai bên.

Hãy nhớ rằng: Yêu thương kiểu đó chẳng những không mang lại hạnh phúc cho đối phương mà còn tự đẩy mình xuống vực sâu.

Vậy tại sao vẫn có người muốn làm như vậy? Vì họ vẫn đắm chìm trong các quan niệm cũ, họ vẫn là những kẻ yếu thế trong xã hội, và họ coi sự phụ thuộc vào người khác là điều quan trọng.

Nhưng, thời đại ngày nay đã hoàn toàn biến đổi.

Mối quan hệ giữa con người đang thay đổi, từ giúp đỡ lẫn nhau sang độc lập, tôn trọng nhau. Nhưng những người yếu thế thường tự ti nên muốn khẳng định giá trị bản thân thông qua người khác, thậm chí, họ dựa vào vào đối phương để duy trì niềm tin, lòng tự trọng và giá trị của bản thân.

Đây là lý do tại sao khi một mối quan hệ kết thúc, nhiều người lại dằn vặt đau khổ đến thế. Thực ra, họ buồn bực không chỉ vì mất đi một người thân thiết, mà còn vì mất đi sự công nhận giá trị của bản thân.

Họ thà yêu người khác còn hơn yêu chính bản thân mình.

Tại sao lại như vậy? Vì yêu bản thân là một quá trình rất khó khăn. Yêu bản thân nghĩa là không ngừng hoàn thiện chính mình, trở nên mạnh mẽ và cuốn hút. Nhưng yêu người khác thì chỉ cần bạn nhận ra vẻ đẹp ở đối phương là đủ. Nhiều người thích những người có vẻ ngoài cuốn hút, khí chất phi thường, tính tình hài hước, hào phóng, gia cảnh tốt, cử chỉ, hành động duyên dáng…

Nhưng câu hỏi đặt ra là: Bạn thích một người có các ưu điểm trên, nhưng bạn có sở hữu những phẩm chất tương tự không? Hay bạn có xứng đáng với một người ưu tú đến vậy không?

Vì vậy, có người nói rằng, chúng ta càng thiếu thứ gì thì càng dễ bị thu hút bởi người có đặc điểm đó. Đó không phải tình yêu, mà là tâm lý bù đắp.

Hoặc, khi đối xử tốt với một người, họ sẽ mong đối phương đền đáp lại công sức của mình. Nhưng nếu đối phương không làm được điều này, tình cảm của họ sẽ nguội lạnh.

Người thật lòng yêu người khác thì chắc hẳn cũng rất yêu bản thân. Yêu bản thân là nỗ lực, cố gắng trở thành hình mẫu mình mong muốn.

Nhiều người có tư tưởng hẹp hòi, lạc hậu, không nghĩ đến việc tiến bộ sẽ không đủ tư cách để yêu người khác. Thứ họ thiếu không phải tình yêu mà là quá trình tu dưỡng bản thân.

Vì việc cải thiện bản thân quá khó khăn nên họ tìm một người có thể bù đắp tình cảm cho mình, “giúp” họ khỏi phải tu dưỡng rèn luyện. Tuy nhiên, con người ngày càng trở nên độc lập, mỗi người đều phải rèn luyện bản thân để tận hưởng vẻ đẹp của thế giới.

Một người có tình yêu đích thực sẽ không mưu cầu tình yêu từ người khác, mà sẽ trân trọng đối phương, đồng thời khiến bản thân trở nên đáng được trân trọng. Họ không coi việc mình làm là “cho đi” mà là sự tương tác qua lại. Họ sẽ tận hưởng tình yêu, không quan tâm được mất, càng không để ý đến kết quả cuối cùng, vì thời gian ở bên, trân trọng và hỗ trợ nhau mới là điều họ cần nhất.

Tình yêu đích thực là gì? Đó là khi hai người khích lệ lẫn nhau để trở thành hình mẫu mà bản thân mong muốn.

Tình yêu là quá trình hai người tự chèo chiếc thuyền nhỏ của mình đến chỗ đối phương, chứ không phải là bắt một người vượt qua muôn vàn khó khăn để bước lên thuyền của người kia. Vì mỗi chiếc thuyền nhỏ chỉ chở được một người mà thôi.

Nếu muốn học cách yêu người khác, trước tiên phải học cách yêu chính mình. Chỉ khi biết cách yêu chính mình, bạn mới có đủ tư cách để yêu người khác.