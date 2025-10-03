Cát Tường nói về việc 'sắp lấy chồng đại gia'

Hình ảnh Cát Tường xuất hiện bên người đàn ông lạ lan truyền trên mạng xã hội làm dấy lên nghi vấn cô sắp kết hôn. Tuy nhiên, MC phủ nhận.

Mới đây, MC Cát Tường bị đồn sắp lấy chồng đại gia. Thông tin này lan truyền trên một nền tảng video ngắn. Kèm theo đó là hình ảnh của Cát Tường bên người đàn ông lạ mặt.

Tới trưa 3/10, MC lên tiếng thông qua trang cá nhân, ngầm phủ nhận tin đồn. “Sáng nay mở mắt thấy nổi tiếng trên TikTok rằng sắp lấy chồng đại gia rồi. Tính ra tên tuổi tôi cũng làm giàu cho mấy trang mạng xã hội lắm”, Cát Tường chia sẻ. Phía dưới, khi một người bạn bình luận: “Có người yêu mà không báo em”, Cát Tường trả lời: “Được vậy thì mừng quá”.

MC Cát Tường. Ảnh: FBNV.

Sau đó, MC cho biết thời gian gần đây, cô dành phần lớn thời gian ở bên con gái. Mỗi khi rảnh, hai mẹ con MC cùng nhau tới Phan Thiết, ăn bánh canh, ở khu nghỉ dưỡng.

Cát Tường sinh năm 1977, tham gia các bộ phim Gió qua miền tối sáng, Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Nhà có 5 nàng tiên, Tía tôi là cao thủ... Ngoài ra, cô còn dẫn dắt nhiều chương trình, đặc biệt về chủ đề hẹn hò như Chân ái, Bạn muốn hẹn hò, Hẹn ăn trưa, Ghép đôi thần tốc… Đầu năm 2023, Cát Tường thông báo dừng dẫn dắt các chương trình hẹn hò sau nhiều năm gắn bó.

Hồi tháng 4, MC Cát Tường đóng cửa sân khấu ở quận 1 (TP.HCM) do kinh doanh khó khăn, trong quá trình hoạt động phát sinh nhiều vấn đề không thể giải quyết. Sân khấu này mới được MC mở hồi tháng 9/2024.