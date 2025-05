Casemiro to tiếng với Onana

Trận chung kết Europa League giữa Manchester United và Tottenham kết thúc trong cay đắng với thầy trò HLV Rúben Amorim. "Quỷ đỏ" gục ngã 0-1 tại Bilbao, mất luôn tấm vé duy nhất để cứu vãn mùa giải bằng suất dự Champions League. Nhưng nỗi đau không chỉ nằm ở kết quả mà còn là hình ảnh nội bộ MU rạn nứt ngay trên sân.

Chỉ ít phút sau khi trận đấu bắt đầu, ống kính truyền hình ghi lại cảnh Andre Onana và Casemiro to tiếng với nhau sau một tình huống Luke Shaw phá bóng ra chịu phạt góc. Khi hai cầu thủ này quay về vị trí để chuẩn bị chống phạt góc, họ liên tục chỉ trỏ, tranh cãi và có những cử chỉ giận dữ, phản ánh rõ sự mất bình tĩnh trong nội bộ.

Đoạn video ghi lại vụ việc nhanh chóng lan truyền trên X, thu hút hơn 1,3 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều CĐV bày tỏ lo ngại rằng đây là biểu hiện rõ ràng cho thấy sự rệu rã trong phòng thay đồ MU ở thời điểm đội bóng cần đoàn kết nhất.

Thất bại trước Tottenham không đơn thuần là một trận thua mà là dấu chấm hết cho mọi hy vọng dự cúp châu Âu mùa sau của MU. Với việc cả hai CLB đều nằm ngoài top dự cúp theo BXH Premier League, chiến thắng Europa League là con đường duy nhất để giành suất dự Champions League. Tottenham tận dụng được, MU thì không.

Bàn thắng duy nhất của Brennan Johnson ở cuối hiệp 1 đủ để dập tắt hy vọng mong manh của "Quỷ đỏ".

