Niềm vui sau chiến thắng El Clasico của Real Madrid chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo đã ập đến.

Carvajal nghỉ thi đấu đến 10 tuần

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xác nhận Dani Carvajal dính chấn thương nghiêm trọng ở gối phải và sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 10 tuần.

Theo thông báo chính thức, hậu vệ đội trưởng của Real Madrid được chẩn đoán có mảnh khớp rời trong gối phải và sẽ phải tiến hành phẫu thuật nội soi trong những ngày tới. Đây là tin cực xấu với HLV Xabi Alonso, bởi Carvajal vừa mới trở lại sau chuỗi tháng dài vật lộn với chấn thương.

Carvajal phát hiện vấn đề sau trận El Clasico, khi cảm thấy đau nhức bất thường và lập tức được đưa đi kiểm tra. Kết quả khiến ban huấn luyện Real lo lắng: tổn thương lại xuất hiện ở đúng đầu gối phải, nơi anh từng phẫu thuật vào năm ngoái và phải nghỉ tới 9 tháng để hồi phục.

Chấn thương mới đồng nghĩa với việc năm 2025 gần như đã khép lại với Carvajal, khi anh sẽ phải mất thêm thời gian dài để điều trị và lấy lại thể lực. Ở tuổi 33, đây là một cú đòn giáng mạnh vào sự nghiệp của hậu vệ người Tây Ban Nha - người vừa được Xabi Alonso tin tưởng trao lại tấm băng đội trưởng sau Kroos và Modric.

Mất Carvajal, Real Madrid chỉ còn Trent Alexander-Arnold là hậu vệ phải đúng nghĩa, nhưng ngôi sao người Anh cũng chưa đạt thể trạng tốt nhất sau chấn thương cơ hồi tháng 9. Trong bối cảnh đó, Fede Valverde có thể lại phải đảm nhận vai trò “chữa cháy” ở hành lang phải.

Từ niềm vui chiến thắng Barca, Real Madrid giờ lại đối diện với bài toán lực lượng quen thuộc - khi vị trí hậu vệ biên một lần nữa trở thành “điểm nóng” khó giải.