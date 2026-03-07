Trận thua 1-2 trước Newcastle United khiến cuộc tranh luận về khả năng Michael Carrick được bổ nhiệm làm HLV chính thức của MU trở nên nóng hơn.

Carrick khiến fan MU chia rẽ. Ảnh: Reuters.

Sau trận đấu với Newcastle, kết quả thăm dò ý kiến người hâm mộ của trang United in Focus cho thấy hội CĐV MU có nhiều quan điểm khác nhau về tương lai của Carrick tại Old Trafford.

Theo kết quả khảo sát, chỉ khoảng 16% người hâm mộ cho rằng Carrick không đủ năng lực làm HLV lâu dài của MU. Trong khi đó, 37% cổ động viên tin rằng cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" làm đủ tốt để được trao hợp đồng chính thức.

Đáng chú ý, phần lớn người tham gia (chiếm tới 47%) giữ quan điểm trung lập và chưa đưa ra quyết định rõ ràng. Nhiều người trong nhóm này cho rằng chỉ vài tuần trước họ gần như hoàn toàn tin tưởng vào Carrick, nhưng những dấu hiệu thiếu ổn định gần đây khiến họ muốn chờ thêm trước khi đưa ra đánh giá cuối cùng.

Trong phần bình luận, nhiều ý kiến khác nhau cũng được đưa ra. Một cổ động viên cho rằng còn quá sớm để kết luận về Carrick, nhưng những phát biểu của ông sau trận đấu cho thấy cá tính và sự điềm tĩnh cần thiết của một HLV lớn.

Carrick chưa thể thuyết phục hoàn toàn fan MU. Ảnh: Reuters.

Không ít kiến khác thậm chí kêu gọi ban lãnh đạo trao luôn chiếc ghế chính thức cho Carrick, đồng thời chỉ trích việc CLB bán bớt cầu thủ để cân bằng tài chính khiến đội hình thiếu chiều sâu.

Một bộ phận CĐV cho rằng giải pháp hợp lý nhất là để Carrick dẫn dắt MU đến hết mùa giải, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi đó, nhóm khác vẫn tin rằng Carrick là lựa chọn lý tưởng nhất ở thời điểm hiện tại.

Rõ ràng, INEOS đang đứng trước một bài toán không đơn giản. Carrick tạo ra nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để thuyết phục hoàn toàn người hâm mộ và ban lãnh đạo, ông cần chứng minh nhiều hơn nữa trong phần còn lại của mùa giải.

