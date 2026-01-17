Carrick gạt bỏ ồn ào từ cựu cầu thủ, tập trung vào MU

HLV tạm quyền Manchester United, Michael Carrick, khẳng định những bình luận gây tranh cãi từ các cựu cầu thủ là “không liên quan”, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên của ông lúc này chỉ là giúp đội bóng ổn định và tiến bộ.

Michael Carrick đang là HLV tạm quyền của Manchester United.

Trong buổi trả lời truyền thông mới nhất, Carrick thẳng thắn cho rằng làn sóng ý kiến xoay quanh Manchester United thời gian qua, đặc biệt từ các cựu danh thủ, không tạo thêm áp lực cho ông. Theo nhà cầm quân người Anh, môi trường bóng đá luôn tồn tại nhiều góc nhìn trái chiều, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến trọng tâm công việc của ban huấn luyện.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi cựu tiền vệ MU, Roy Keane tiếp tục công kích cá nhân Carrick và chỉ trích một số lựa chọn nhân sự trong ê-kíp mới tại Old Trafford trên một podcast. Carrick xác nhận ông không bị tác động bởi các nhận xét đó, coi đây là phần “nhiễu” tất yếu trong bóng đá đỉnh cao.

Về mặt chuyên môn, Carrick cho biết chưa nhận bất kỳ chỉ tiêu cứng nào cho thời gian 17 trận dẫn dắt đội bóng. Dù vậy, việc đưa Manchester United trở lại các cúp châu Âu được xem là bước tiến cần thiết, phản ánh hướng đi tích cực hơn của tập thể.

Carrick cũng tiết lộ đã có cuộc trao đổi trực tiếp với nhóm chủ sở hữu trong buổi họp định kỳ tại trung tâm Carrington. Ông gặp Sir Jim Ratcliffe cùng đại diện gia đình Glazer, đồng thời nhấn mạnh đầu mối làm việc thường xuyên vẫn là ban điều hành bóng đá, nhằm đảm bảo sự nhất quán trong vận hành đội bóng.

Trong bối cảnh trận derby Manchester sắp tới được truyền hình trực tiếp với sự tham gia bình luận của Keane và Gary Neville, Carrick lựa chọn cách tiếp cận điềm tĩnh: giảm thiểu tác động từ bên ngoài, tập trung vào cầu thủ, cấu trúc đội hình và phương án thi đấu. Với ông, thành công chỉ đến từ sân cỏ, không phải từ những cuộc tranh luận bên lề.