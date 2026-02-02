Carrick có 'tuyệt chiêu' dành cho Sesko

Bàn thắng muộn của Benjamin Sesko trước Fulham không chỉ mang về chiến thắng cho Manchester United, mà còn phản ánh dấu ấn quản trị con người rất riêng của Michael Carrick.

Sesko ghi bàn ấn định chiến thắng cho MU. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng kịch tính 3-2 trước Fulham ở vòng 24 Premier League, Benjamin Sesko trở thành người hùng của Manchester United với pha lập công quyết định. Nhưng phía sau khoảnh khắc đó là một chi tiết đáng chú ý, liên quan trực tiếp tới cách làm việc của HLV Michael Carrick.

Theo một chia sẻ cựu tiền đạo Dimitar Berbatov được lan truyền trên mạng xã hội X, Carrick chủ động mời anh nói chuyện với Sesko trong tuần qua. Hai bên có những cuộc trao đổi tích cực xoay quanh vị trí di chuyển và cách ra quyết định trong vòng cấm.

Berbatov nhận định: "Sesko là một tiền đạo 'mắn' bàn và có tương lai rất lớn tại Manchester United".

Điều khiến nhiều CĐV MU đặt niềm tin vào Carrick không chỉ nằm ở chiến thuật. Trên mạng xã hội, một ý kiến từ Tây Ban Nha cho rằng Carrick biết cách chạm tới cầu thủ: giảm số buổi tập nhưng tăng cường độ, xây dựng tập thể như một gia đình, thường xuyên trò chuyện trực tiếp với học trò.

Việc mời Berbatov, một tiền đạo từng ghi dấu ấn đậm nét tại Old Trafford, đến chia sẻ kinh nghiệm được xem là minh chứng rõ ràng cho triết lý ấy.

Với Carrick, phát triển cầu thủ không chỉ diễn ra trên sân tập hay bảng chiến thuật. Đó còn là việc kết nối thế hệ, giúp các tiền đạo trẻ học từ những người đi trước về cảm giác không gian, sự bình tĩnh và bản năng ghi bàn.

Bàn thắng của Sesko trước Fulham vì thế mang ý nghĩa lớn hơn ba điểm. Nó cho thấy MU đang dần tìm lại sự gắn kết nội bộ, nơi HLV không chỉ là người ra quyết định chiến thuật, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và tương lai của đội bóng.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.