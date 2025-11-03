Carreras là khoản đầu tư sinh lời cho Real Madrid

Từ bản hợp đồng 50 triệu euro gây tranh cãi, Alvaro Carreras đang chứng minh anh xứng đáng từng đồng.

Alvaro Carreras (phải) đang chơi hay trong màu áo Real Madrid.

Sau cú trượt phong độ ở derby Madrid, hậu vệ trái người Tây Ban Nha trở lại mạnh mẽ và trở thành một trong những mắt xích quan trọng nhất của Real Madrid dưới thời Xabi Alonso.

Trong lịch sử Real Madrid, vị trí hậu vệ trái luôn mang dấu ấn đặc biệt. Từ Roberto Carlos đến Marcelo, nơi ấy không chỉ là tuyến phòng ngự, mà còn là khởi nguồn cho những pha tấn công rực lửa. Nhưng kể từ khi Ferland Mendy xuất hiện, “trường phái” ấy bị ngắt quãng. Anh phòng ngự chắc, nhưng thiếu sự liên kết và sáng tạo. Fran Garcia cố gắng duy trì phong cách cũ, song phong độ thiếu ổn định.

Real Madrid cần một người kế thừa thực thụ. Và Carreras xuất hiện như lời giải. CLB trả 50 triệu euro cho Benfica để đưa anh trở lại Bernabeu, nơi anh từng rời đi trong âm thầm để tìm cơ hội thi đấu. Nhiều người hoài nghi mức giá ấy. Nhưng chỉ vài tháng sau, Carreras khiến họ phải thay đổi suy nghĩ.

Trước Valencia, Carreras không chỉ ghi bàn đầu tiên cho Real Madrid, một cú sút sấm sét từ rìa vòng cấm, mà còn thể hiện màn trình diễn toàn diện. Carreras là người thu hồi bóng nhiều nhất (12 lần), chuyền thành công nhiều nhất (83 lần) và tham gia tấn công nhiều nhất (38 đường chuyền ở 1/3 sân cuối). Anh xuất hiện ở khắp mặt sân, có mặt trong 122 pha bóng, nhiều hơn cả Bellingham. Từ đầu mùa, Carreras là cầu thủ chạm bóng, chuyền bóng và chọc khe chính xác nhiều nhất đội.

Bàn thắng trước Valencia không chỉ đẹp, mà còn mang ý nghĩa giải tỏa. Sau trận derby thất vọng trước Atletico, Carreras từng bị chỉ trích vì mất tập trung. Nhưng anh đã trở lại đúng cách: chắc chắn trước Juventus, tỉnh táo trước Barcelona, và bùng nổ trước Valencia.

Carreras không ồn ào. Anh tránh so sánh với Roberto Carlos, chỉ nói ngắn gọn: “Tôi chỉ muốn giúp đội”. Nhưng những gì anh làm đang gợi nhớ lại tinh thần của những hậu vệ trái huyền thoại từng làm nên bản sắc Real Madrid.

50 triệu euro giờ không còn là canh bạc, mà là một khoản đầu tư chính xác. Carreras không chỉ là hậu vệ trái mới, anh đang khôi phục DNA tấn công mà Real Madrid từng đánh mất, thứ khiến cả châu Âu phải dè chừng.