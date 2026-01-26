Carlsberg Việt Nam trên hành trình DE&I bền vững

Đa dạng - công bằng - hòa nhập (DE&I) ngày nay không chỉ là một sáng kiến nhân sự, mà là nền tảng để nâng cao chất lượng lãnh đạo và hiệu quả vận hành một cách bền vững.

Bà Susanne Skippari - Phó chủ tịch Cấp cao phụ trách Nhân sự và Văn hóa, Tập đoàn Carlsberg - chia sẻ góc nhìn về triết lý lãnh đạo, hành trình thúc đẩy phụ nữ phát triển, cũng như cách Carlsberg xây dựng môi trường làm việc hòa nhập để mỗi cá nhân có thể phát huy trọn vẹn năng lực.

- Gia nhập Carlsberg từ năm 2024, điều gì đã thôi thúc bà nhận lời đảm nhiệm vị trí này, và Carlsberg đã để lại ấn tượng gì đặc biệt với bà từ những ngày đầu tiên?

- Tôi lựa chọn Tập đoàn Carlsberg vì đây là một doanh nghiệp có bề dày di sản và sứ mệnh rõ ràng, nhưng đồng thời cũng mang trong mình khát vọng phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Với cá nhân tôi, đây cũng là thời điểm rất phù hợp. Sau nhiều năm làm việc trong các môi trường toàn cầu, tôi càng tin rằng “chiến lược con người” không phải phần việc đứng phía sau, mà là động lực tăng trưởng mang tính chiến lược. Đặc biệt là ở những thị trường phát triển nhanh - nơi kỳ vọng liên tục dịch chuyển và áp lực cạnh tranh ngày càng cao.

Bà Susanne Skippari - Phó chủ tịch Cấp cao phụ trách Nhân sự và Văn hóa, Tập đoàn Carlsberg.

- Nhiều người cho rằng khi lên những vị trí cao hơn, các tiêu chuẩn lãnh đạo trở nên “ít được nói ra” và khó nắm bắt hơn, đặc biệt với phụ nữ. Theo bà, để bước lên vị trí tiếp theo, một nhà lãnh đạo thực sự cần điều gì?

- Ở vị trí cao hơn, lãnh đạo không còn là câu chuyện trở thành “người giỏi nhất”, mà là khả năng tạo ra định hướng chung, xây dựng sự đồng thuận và tạo động lực để đội ngũ cùng tiến lên. Đây cũng là giai đoạn mà nhiều kỳ vọng không còn được diễn đạt thành lời hay thể hiện bằng quy chuẩn cụ thể, mà đòi hỏi người lãnh đạo phải biết đọc bối cảnh và nắm bắt tình huống để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Vì vậy, để phát triển lãnh đạo bền vững, cần song hành cả hai yếu tố là năng lực cá nhân và hệ thống tổ chức. Người lãnh đạo cần biết ưu tiên có chủ đích, xây dựng niềm tin trong đội ngũ và có mức độ tự nhận thức cao - bởi cách bạn hiện diện dưới áp lực đôi khi quan trọng không kém quyết định bạn đưa ra. Về phía tổ chức, điều cần thiết là minh bạch kỳ vọng, phản hồi kịp thời và đánh giá tiềm năng một cách nhất quán. Lãnh đạo không thể dựa vào những “luật bất thành văn”, đó phải là năng lực có thể được xây dựng, phát triển và nhân rộng.

Bà Susanne Skippari tin tưởng khả năng lãnh đạo không chỉ là “người giỏi nhất”, mà ở khả năng tạo ra định hướng chung và tạo động lực cho toàn đội ngũ.

- Điều gì khiến cách tiếp cận DE&I tại Việt Nam trở nên nổi bật so với các thị trường khác trong Tập đoàn?

- Carlsberg Việt Nam đang tạo được động lực tích cực trong phát triển lãnh đạo nữ, với hơn 33% vị trí lãnh đạo cấp cao do nữ giới đảm nhiệm. Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam đã chính thức ký kết Bộ Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (Women’s Empowerment Principles - WEPs) vào năm 2025, khẳng định bình đẳng giới không chỉ là tinh thần được khuyến khích, mà được hỗ trợ bằng định hướng rõ ràng và hành động cụ thể.

Carlsberg Việt Nam thúc đẩy phát triển lãnh đạo nữ theo một lộ trình DE&I bài bản.

- Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi biến DE&I từ định hướng thành thực hành hàng ngày. Theo bà, những sáng kiến nào tại Việt Nam đang giúp DE&I được lan tỏa rõ nét trong toàn tổ chức?

- Tại Carlsberg Việt Nam, DE&I được triển khai theo lộ trình rõ ràng, có thể đo lường, và được gắn chặt với văn hóa phát triển (Growth Culture). Đây là hệ nguyên tắc và cách làm việc chung mà chúng tôi kỳ vọng ở lãnh đạo và đội ngũ để cùng hợp tác, cùng học hỏi và cùng tiến bộ. Chính sự kết hợp giữa định hướng rõ ràng, đầu tư phát triển năng lực thực chất và sự củng cố bằng hành vi lãnh đạo mỗi ngày là điều giúp DE&I tại Carlsberg Việt Nam đi vào chiều sâu và bền vững theo thời gian.

Carlsberg Việt Nam khởi động SheLeads - cộng đồng lãnh đạo nữ nhằm tăng cường kết nối, phát triển năng lực và xây dựng nguồn kế thừa lãnh đạo nữ sẵn sàng cho tương lai.

- Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Carlsberg. Từ góc độ con người, theo bà, đâu là những yếu tố then chốt để Carlsberg có thể tăng trưởng bền vững tại Việt Nam, đồng thời phát triển và nuôi dưỡng nguồn nhân tài Việt cho tương lai?

- Ưu tiên quan trọng là xây dựng đội ngũ lãnh đạo sẵn sàng cho tương lai - những người có thể đưa ra quyết định vững vàng khi áp lực gia tăng, dẫn dắt đội ngũ thích ứng nhanh và tạo ra kết quả dài hạn. Ở Việt Nam, tốc độ là lợi thế nhưng để đi đường dài, niềm tin và sự ổn định trong tổ chức cũng quan trọng không kém.

Đó cũng là lý do văn hóa phát triển (Growth Culture) và DE&I không phải là yếu tố “phụ trợ”, mà là nền tảng giúp hiệu quả được duy trì bền vững. Tại Carlsberg Việt Nam, khảo sát nội bộ ghi nhận điểm DE&I đạt 84/100 - một tín hiệu tích cực cho thấy tinh thần hòa nhập đã hiện diện rõ trong trải nghiệm làm việc hàng ngày.