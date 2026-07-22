Carlsberg Việt Nam ra mắt Brewing Tomorrow ở ngày hội đối tác cung ứng

Ngày hội đối tác cung ứng của Carlsberg Việt Nam đánh dấu sự ra mắt Brewing Tomorrow và khẳng định niềm tin tương lai bền vững chỉ được kiến tạo thông qua sự hợp tác chặt chẽ.

Carlsberg Việt Nam lần đầu tiên tổ chức ngày hội đối tác cung ứng (Supplier Day), quy tụ hàng trăm nhà cung cấp và đối tác chiến lược trên toàn quốc, cùng đại diện tiểu ban tăng trưởng xanh (GGSC) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham). Sự kiện đánh dấu cột mốc chính thức ra mắt Brewing Tomorrow - khung chiến lược phát triển bền vững (ESG) mới của Tập đoàn Carlsberg tại Việt Nam.

Kết nối đối tác, khởi động hành trình Brewing Tomorrow

Phát biểu tại sự kiện, ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, nhấn mạnh vai trò không thể thiếu của các đối tác trong hành trình phát triển của doanh nghiệp.

Carlsberg Việt Nam chính thức giới thiệu Brewing Tomorrow tại ngày hội đối tác cung ứng đầu tiên, mở ra hành trình hợp tác vì một tương lai bền vững.

"Đằng sau mỗi ly bia hảo hạng là sự đồng hành của cả một hệ sinh thái đối tác. Các nhà cung cấp cũng như đối tác luôn giữ vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Carlsberg Việt Nam và sẽ tiếp tục là bạn đồng hành không thể thiếu khi chúng tôi triển khai Brewing Tomorrow", ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam nói.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ về Brewing Tomorrow và vai trò của hợp tác trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tinh thần hợp tác cũng được nhấn mạnh trong phần chia sẻ của ông Frank Pogade, Phó chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng Xanh (GGSC) thuộc EuroCham. Từ góc nhìn của chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bền vững, ông cho rằng quản lý tài nguyên nước là một trong những yếu tố then chốt đối với quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Điều đó chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các tổ chức cùng phối hợp hành động.

Ông Frank Pogade, Phó chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng Xanh (GGSC), chia sẻ tại sự kiện.

Bốn trọng tâm kiến tạo tương lai bền vững

Brewing Tomorrow được triển khai dựa trên bốn trọng tâm: Giảm phát thải carbon (Cutting Carbon), bảo vệ thiên nhiên (Protecting Nature), thúc đẩy những lựa chọn có trách nhiệm (Inspiring Choices) và trao quyền cho con người (Empowering People).

Nhà máy bia Phú Bài là minh chứng rõ nét cho cam kết phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam. Đây là cơ sở có công suất sản xuất bia lớn nhất của Tập đoàn Carlsberg tại châu Á. Được trang bị dây chuyền nấu bia thế hệ mới, nhà máy giúp giảm khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng tiêu thụ so với công nghệ trước đây. Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam đẩy mạnh chuyển dịch sang năng lượng tái tạo. Đây là những bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị của Tập đoàn Carlsberg vào năm 2040.

Song hành mục tiêu giảm phát thải là nỗ lực sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tính đến tháng 4/2026, nhà máy bia Phú Bài đạt hiệu suất sử dụng nước khoảng 2,1 hl/hl (hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm), thuộc nhóm nhà máy bia sử dụng nước hiệu quả nhất tại Việt Nam.

Đầu năm nay, Carlsberg Việt Nam cũng đạt mục tiêu không chất thải chôn lấp (Zero Waste to Landfill). Toàn bộ chất thải không thể tái chế chuyển đổi thành năng lượng và bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tái sử dụng trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, 100% chai thủy tinh là chai hoàn lưu, với 98,5% được thu hồi và tái sử dụng, góp phần thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động bao bì.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Carlsberg Việt Nam, giới thiệu về Brewing Tomorrow và các ưu tiên phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam.

Với Brewing Tomorrow, Carlsberg Việt Nam khuyến khích tiêu dùng có trách nhiệm thông qua chương trình hợp tác dài hạn cùng Grab nhằm thúc đẩy thói quen sử dụng phương tiện an toàn sau khi uống bia. Đồng thời, doanh nghiệp cũng kết nối nhân viên, đối tác và cộng đồng địa phương trong nhiều hoạt động như dọn dẹp bãi biển, đạp xe vì môi trường… nhằm lan tỏa tinh thần sống có trách nhiệm và cùng hành động vì tương lai bền vững.

Con người là nền tảng cho mọi nỗ lực phát triển bền vững tại Carlsberg Việt Nam. Văn hóa không tai nạn lao động (Zero Accident), thúc đẩy bình đẳng giới trong đội ngũ lãnh đạo và nuôi dưỡng văn hóa nơi mọi ý kiến đều được lắng nghe, mọi đóng góp đều được ghi nhận. Đây cũng là nền tảng để Carlsberg Việt Nam cùng Tập đoàn Carlsberg hướng tới mục tiêu đạt 42% phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao vào năm 2032.

Ngày hội đối tác cung ứng đầu tiên của Carlsberg Việt Nam không chỉ đánh dấu sự ra mắt chính thức của Brewing Tomorrow tại Việt Nam, mà còn khẳng định niềm tin tương lai bền vững chỉ có thể được kiến tạo thông qua sự đồng hành của toàn bộ chuỗi giá trị. Với tinh thần đó, Carlsberg Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng đối tác, cộng đồng và các bên liên quan để tạo ra giá trị bền vững cho thế hệ hôm nay và mai sau.