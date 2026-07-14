Carlsberg Việt Nam xây dựng sức mạnh từ đa dạng, công bằng và hòa nhập

Tập đoàn Carlsberg ra mắt chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I) toàn cầu. Dấu mốc này cũng mở ra góc nhìn rộng hơn về vai trò của DE&I trong doanh nghiệp hiện đại.

Trong cuộc phỏng vấn này, bà Đặng Trần Ngọc Ngân, Giám đốc cấp cao Nhân sự và Văn hóa Carlsberg Việt Nam, chia sẻ về cách doanh nghiệp thực hiện chính sách trên.

Đa dạng, công bằng và hòa nhập không tách rời hiệu quả kinh doanh

- Carlsberg Việt Nam vừa được HR Asia vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á bốn năm liên tiếp, đồng thời nhận giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2026. Ghi nhận này có ý nghĩa như thế nào đối với Carlsberg Việt Nam?

- Đây là những giải thưởng mà chúng tôi rất trân trọng. Việc được HR Asia vinh danh bốn năm liên tiếp cho thấy Carlsberg Việt Nam tiếp tục là nơi mà nhân viên cảm thấy mình có cơ hội học hỏi, phát triển và phát huy trọn vẹn tiềm năng. Còn giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2026 mang ý nghĩa sâu sắc hơn khi khẳng định đa dạng, công bằng và hòa nhập không phải là chương trình hay sáng kiến riêng lẻ, mà trở thành một phần trong cách chúng tôi lãnh đạo, hợp tác và đưa ra quyết định mỗi ngày.

Carlsberg Việt Nam tiếp tục được HR Asia vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 năm thứ tư liên tiếp, đồng thời lần đầu nhận giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2026.

- Tập đoàn Carlsberg vừa ra mắt chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I) toàn cầu. Theo bà, điều này phản ánh như thế nào về vai trò ngày càng quan trọng của DE&I trong doanh nghiệp hiện nay?

- Tôi cho rằng việc Tập đoàn Carlsberg ban hành chính sách DE&I toàn cầu mới mang nhiều ý nghĩa, bởi điều đó khẳng định xu hướng đang ngày càng rõ nét trong môi trường làm việc hiện đại: Đa dạng, công bằng và hòa nhập không tách rời hiệu quả kinh doanh, mà là một trong những yếu tố tạo nên hiệu quả đó.

Giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2026 ghi nhận cam kết lâu dài của Carlsberg Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc - nơi mọi người đều được tôn trọng, hòa nhập và trao cơ hội phát triển.

Đa dạng mang đến góc nhìn, trải nghiệm và cách tiếp cận khác nhau. Công bằng bảo đảm mỗi người đều có cơ hội phát triển và phát huy năng lực của mình. Còn hòa nhập là yếu tố kết nối những khác biệt đó để tạo nên sự hợp tác chặt chẽ, khơi nguồn ý tưởng mới và đưa đến những quyết định tốt hơn.

DE&I không chỉ là câu chuyện về con người, mà còn là nền tảng để xây dựng năng lực cần thiết cho sự phát triển bền vững và thành công dài hạn của doanh nghiệp.

Các sáng kiến sống khỏe do chính nhân viên khởi xướng góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và tài chính, đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động góp phần xây dựng môi trường làm việc tốt đẹp hơn.

Thấm nhuần triết lý trong công việc hàng ngày

- Carlsberg Việt Nam hiện thực hóa những nguyên tắc này trong trải nghiệm hàng ngày của nhân viên như thế nào?

- Chúng tôi mong muốn mỗi nhân viên đều có thể là chính mình, tự tin lên tiếng và tin góc nhìn của mình luôn được lắng nghe và tôn trọng, bất kể giới tính, thế hệ, tôn giáo, vùng miền hay vị trí công việc.

Carlsberg Việt Nam luôn khuyến khích đối thoại cởi mở, tạo điều kiện để nhân viên chia sẻ quan điểm và trao cơ hội để đội ngũ trực tiếp trình bày sáng kiến với ban lãnh đạo như một phần của văn hóa phát triển.

Tinh thần ấy được nuôi dưỡng thông qua nhiều sáng kiến như chiến dịch "Come as you are" trong Tháng tự hào (Pride Month), SHELeads - cộng đồng phát triển nữ lãnh đạo của Carlsberg Việt Nam, cam kết thực hiện nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ của Liên Hợp Quốc (Women's Empowerment Principles - WEPs), cùng nhiều sáng kiến chăm sóc sức khỏe do chính nhân viên khởi xướng.

Việc đạt 86 điểm Inclusion Index, đồng thời nằm trong nhóm 10% doanh nghiệp có chỉ số hòa nhập (Inclusion) cao nhất theo chuẩn đánh giá toàn cầu của Glint, cùng với giải thưởng HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Award 2026, là nguồn động lực để chúng tôi tin rằng mình đang đi đúng hướng.

Tại Carlsberg Việt Nam, nhân viên được khuyến khích chia sẻ ý tưởng, phản biện đa chiều và đóng góp góc nhìn thông qua những cuộc đối thoại cởi mở với đội ngũ lãnh đạo.

- Trong thời gian tới, bà kỳ vọng điều gì về hành trình đa dạng, công bằng và hòa nhập tại Carlsberg Việt Nam?

- Tôi mong đa dạng, công bằng và hòa nhập sẽ được thấm nhuần trong văn hóa của Carlsberg Việt Nam, đến mức mọi người có thể cảm nhận một cách tự nhiên trong công việc hàng ngày. Không phải vì một chính sách, mục tiêu hay chương trình nào, mà bởi điều đó đã trở thành cách chúng tôi suy nghĩ, lãnh đạo và đồng hành cùng nhau.

Sau cùng, điều chúng tôi hướng đến còn vượt ra ngoài phạm vi của Carlsberg Việt Nam. Chúng tôi mong muốn đóng góp, dù chỉ một phần nhỏ, vào việc xây dựng một tương lai, nơi mọi người, dù khác biệt về xuất thân hay trải nghiệm, đều được ghi nhận vì giá trị họ mang lại và có cơ hội bình đẳng để phát triển.