Carlsberg Việt Nam nhận cú đúp giải thưởng uy tín từ HR Asia và VCCI

Carlsberg Việt Nam được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm thứ tư liên tiếp, đồng thời lần đầu nhận “HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026”.

Bên cạnh đó, Carlsberg Việt Nam cũng được VCCI xướng tên trong “Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng xanh và môi trường Việt Nam 2026”, ghi nhận nỗ lực đầu tư dài hạn cho phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm.

Bốn năm liên tiếp được HR Asia vinh danh

Bốn năm liên tiếp được HR Asia vinh danh không chỉ là cột mốc đáng nhớ của Carlsberg Việt Nam, mà còn phản ánh hành trình bền bỉ xây dựng môi trường làm việc - nơi tinh thần đa dạng, công bằng và hòa nhập trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, việc lần đầu nhận “HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026” khẳng định DE&I không chỉ được hiện thực hóa thông qua sáng kiến, mà còn được thể hiện trong cách mỗi người làm việc, hợp tác và phát triển mỗi ngày.

Những giải thưởng uy tín khẳng định cam kết của Carlsberg Việt Nam đối với phát triển con người và tăng trưởng bền vững.

Giải thưởng năm nay càng có ý nghĩa khi Tập đoàn Carlsberg vừa ra mắt chính sách toàn cầu về đa dạng, công bằng và hòa nhập. Điều này khẳng định DE&I là nền tảng quan trọng trong hành trình nuôi dưỡng văn hóa phát triển và tạo động lực cho chiến lược kinh doanh dài hạn của tập đoàn.

Được xây dựng trên 3 nguyên tắc "Diversity is us. Equity strengthens us. Inclusion empowers us", chính sách phản ánh niềm tin rằng khi những góc nhìn đa dạng được tôn trọng và trao cơ hội phát huy, doanh nghiệp sẽ hợp tác hiệu quả, quyết định sáng suốt và có nền tảng tăng trưởng vững chắc hơn.

Trong năm qua, doanh nghiệp vun đắp văn hóa hòa nhập thông qua nhiều sáng kiến như chiến dịch Pride Month "Come as you are" - chương trình thường niên tôn vinh sự khác biệt; SHELeads - cộng đồng dành cho nữ lãnh đạo tương lai; đồng thời trở thành doanh nghiệp ký kết nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ do UN Women và UN Global Compact khởi xướng. Carlsberg Việt Nam cũng từng bước hiện thực hóa mục tiêu của tập đoàn, hướng đến 42% phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao vào năm 2032.

Chiến dịch Pride Month “Come as you are” góp phần lan tỏa văn hóa đa dạng, công bằng và hòa nhập tại Carlsberg Việt Nam.

Những nỗ lực này được phản ánh rõ nét qua trải nghiệm của nhân viên. Trong khảo sát gắn kết nhân viên toàn tập đoàn gần đây nhất, Carlsberg Việt Nam đạt 86 điểm Inclusion Index và liên tục duy trì kết quả trong top 10% chuẩn toàn cầu về chỉ số hòa nhập (Inclusion Index) theo đánh giá của Glint.

Bà Đặng Trần Ngọc Ngân - Giám đốc cấp cao, nhân sự và văn hóa, Carlsberg Việt Nam - chia sẻ: “Những giải thưởng có ý nghĩa đặc biệt với chúng tôi, bởi đó là sự ghi nhận cho văn hóa mà Carlsberg Việt Nam bền bỉ vun đắp. Chúng tôi luôn tin rằng sức mạnh lớn nhất của doanh nghiệp đến từ con người. Niềm tin ấy tiếp tục định hướng cách chúng tôi phát triển con người, nuôi dưỡng đội ngũ lãnh đạo và chuẩn bị cho tương lai”.

Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng xanh và môi trường Việt Nam

Carlsberg Việt Nam cũng được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong “Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng xanh và môi trường Việt Nam 2026” tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026.

Carlsberg Việt Nam được VCCI vinh danh trong “Top 10 doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng xanh và môi trường Việt Nam 2026”.

Được định hướng bởi chiến lược Brewing Tomorrow, Carlsberg Việt Nam không ngừng đầu tư vào công nghệ và sáng kiến nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, đồng thời tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng và xã hội.

Tại nhà máy bia Phú Bài, công nghệ nấu bia thế hệ mới giúp giảm khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng tiêu thụ so với trước đây. Nhà máy cũng thu hồi và tái sử dụng 100% lượng CO2 phát sinh trong quá trình lên men, đạt chứng nhận “Zero waste to landfill - Không chôn lấp chất thải”. Đồng thời, nhà máy sắp được triển khai dự án điện mặt trời áp mái như bước tiếp theo trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040 của Tập đoàn Carlsberg.

Nhà máy Phú Bài không ngừng hiện thực hóa Brewing Tomorrow.

Giải thưởng của VCCI nối dài hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam. Các dấu ấn khác như “Top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2025” do VBCSD - VCCI bình chọn; giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng” do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) trao tặng năm 2025; bằng khen của Bộ Công Thương tại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) vì đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của ngành.

Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín.

Trên hành trình phía trước, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư cho những điều tạo giá trị lâu dài - từ phát triển con người, thúc đẩy đổi mới đến giảm thiểu tác động môi trường - để không chỉ tạo ra sản phẩm bia chất lượng, mà còn góp phần xây dựng tương lai bền vững hơn cho Việt Nam.