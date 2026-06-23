Carlsberg Việt Nam lan tỏa thông điệp sống xanh từ hành trình đạp xe

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, Carlsberg Việt Nam tham gia hành trình đạp xe nhằm thúc đẩy sống xanh, sáng kiến bền vững.

Diễn ra trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đan Mạch, chương trình đạp xe “Đà Nẵng - Copenhagen: Hành trình xanh bên bờ sông Hàn” quy tụ đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh.

Đồng hành sự kiện, ban lãnh đạo và nhân viên Carlsberg Việt Nam cùng Tổng giám đốc Andrew Khan tiếp tục khẳng định cam kết thúc đẩy những sáng kiến vì cộng đồng xanh hơn, khỏe mạnh và đáng sống hơn.

Cùng lan tỏa những vòng quay xanh

“Hành trình bên bờ sông Hàn” không chỉ là hoạt động thể chất ý nghĩa mà còn truyền cảm hứng về những lựa chọn tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Sự kiện ghi dấu ấn với sự tham gia tích cực của đội ngũ nhân viên Carlsberg Việt Nam cùng ban lãnh đạo công ty, đại diện Đại sứ quán Đan Mạch, chính quyền địa phương và cộng đồng yêu thích đạp xe.

Lãnh đạo Carlsberg Việt Nam cùng Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam tham gia hành trình đạp xe nhân kỷ niệm 55 năm quan hệ Việt Nam - Đan Mạch.

Trong khuôn khổ chương trình, triển lãm “Thành phố đáng sống - thành phố xe đạp” cũng mang đến góc nhìn mới về vai trò của quy hoạch đô thị và các giải pháp giao thông xanh cho các thế hệ tương lai.

Theo ông Andrew Khan, Đà Nẵng là một trong những thành phố năng động và đáng sống nhất Việt Nam. Carlsberg Việt Nam trân trọng khi đồng hành những sáng kiến ý nghĩa của thành phố nhằm khuyến khích lối sống xanh và tạo nên những tác động tích cực cho cộng đồng.

Đội ngũ lãnh đạo và nhân viên Carlsberg Việt Nam tham gia “Hành trình xanh bên bờ sông Hàn”.

“Việc chứng kiến nhiều đồng nghiệp cùng tham gia chương trình hôm nay là lời nhắc nhở rằng phát triển bền vững không chỉ là cam kết cho tương lai, mà còn là những điều chúng ta cùng nhau thực hiện ngay từ hôm nay”, ông Andrew Khan chia sẻ.

Hành trình đạp xe bên sông Hàn là một phần trong chuỗi hoạt động cộng đồng và phát triển bền vững mà Carlsberg Việt Nam đang triển khai thông qua Brewing Tomorrow. Đây là chương trình phát triển bền vững của Tập đoàn Carlsberg với bốn trọng tâm, bao gồm giảm phát thải carbon, bảo vệ thiên nhiên, truyền cảm hứng cho những lựa chọn tích cực và trao quyền cho con người.

Hơn 1,3 tấn rác đã được thu gom thông qua chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2026 do Carlsberg Việt Nam tổ chức.

Trước đó, hơn 150 lãnh đạo, nhân viên, người thân và đối tác đã cùng tham gia chương trình hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới tại Đà Nẵng, thu gom hơn 1,3 tấn rác thông qua hoạt động làm sạch bờ biển. Từ vòng quay trên hành trình xanh đến hành động thiết thực vì môi trường, mỗi nỗ lực đều góp phần tạo nên những tác động tích cực và lâu dài cho cộng đồng địa phương.

Từ cộng đồng xanh đến sản xuất bền vững

Những giá trị mà Carlsberg Việt Nam theo đuổi không chỉ được thể hiện qua hoạt động cộng đồng mà còn hiện diện trong sản xuất và vận hành của doanh nghiệp.

Tại nhà máy bia Phú Bài (Huế) - nhà máy có công suất sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á - các mục tiêu về môi trường đang từng bước được hiện thực hóa thông qua các giải pháp giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên và thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nhà máy đạt nhiều kết quả tích cực trong việc thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn khi 100% chất thải bao bì phát sinh tại đây được tái chế, 100% chai thủy tinh của công ty là chai hoàn lưu có thể thu hồi và tái sử dụng.

Bên cạnh đó, toàn bộ lượng CO2 phát sinh trong quá trình lên men và hệ thống nhiệt được thu hồi để tái sử dụng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên toàn nhà máy.

Tại nhà máy bia Phú Bài, những cam kết về môi trường được hiện thực hóa mỗi ngày.

Đầu năm 2026, Carlsberg Việt Nam cũng đạt mục tiêu không chôn lấp chất thải (Zero Waste to Landfill) thông qua việc triển khai đồng bộ giải pháp phân loại tại nguồn và quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn.

Theo đó, các loại chất thải không thể tái chế được chuyển đến các cơ sở chuyển hóa thành năng lượng, trong khi bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được tái sử dụng làm phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Thời gian tới, Carlsberg Việt Nam tiếp tục đầu tư vào các giải pháp năng lượng tái tạo như dự án điện mặt trời áp mái (dự kiến đi vào vận hành trong năm nay) nhằm nỗ lực giảm thiểu tác động đến môi trường và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040 của Tập đoàn Carlsberg.

Vì hiện tại tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn

Khi Đà Nẵng tiếp tục vươn mình trở thành một thành phố xanh, hiện đại và đáng sống, Carlsberg Việt Nam tự hào đồng hành cùng thành phố thông qua những sáng kiến thiết thực và các chương trình hợp tác mang lại giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Carlsberg Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng các sáng kiến vì môi trường và cộng đồng.

Với Brewing Tomorrow, phát triển bền vững không chỉ được thể hiện trong cách công ty tạo nên những thức bia chất lượng, mà còn trong những đóng góp cho môi trường tại những nơi doanh nghiệp hiện diện, cùng chung tay xây dựng một tương lai xanh hơn và bền vững hơn cho các thế hệ mai sau.