Nhà máy bia Phú Bài mở rộng - bước tiến xanh của Carlsberg Việt Nam

Ngày 26/8, Carlsberg Việt Nam phối hợp cùng UBND TP Huế chính thức khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng, đưa Phú Bài trở thành cơ sở có công suất sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, đồng thời tái khẳng định tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững của tập đoàn tại Việt Nam.

Buổi lễ đón tiếp lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện Đại sứ quán Đan Mạch, ban lãnh đạo cấp cao Tập đoàn Carlsberg, cùng đông đảo đối tác và khách mời.

Trong khoảnh khắc cắt băng trang trọng, nhà máy bia Phú Bài chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới: Hiện đại hơn, xanh hơn và bền vững hơn, sẵn sàng cho sứ mệnh phục vụ người tiêu dùng Việt.

Với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD , Phú Bài trở thành nhà máy sản xuất bia lớn nhất Carlsberg tại châu Á, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tập đoàn về hiệu suất vận hành. Nhưng điều tạo nên sự khác biệt không chỉ là quy mô, mà là cách công nghệ được ứng dụng để kiến tạo một tương lai bền vững.

Nhà máy được trang bị một trong những dây chuyền đóng gói tốc độ cao hàng đầu tại Việt Nam.

Hệ thống tự động hóa tích hợp phân tích dữ liệu theo thời gian thực giúp tối ưu vận hành cùng dây chuyền nấu bia thế hệ mới tiết kiệm 20% nước và 15% năng lượng. Sự kết hợp này không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, mà còn kiến tạo một mô hình sản xuất thông minh, hiện đại và thân thiện với môi trường - nơi hiệu suất được tối ưu, tác động môi trường được giảm thiểu, và chuẩn mực sản xuất bia bền vững được nâng cao.

Bên cạnh đổi mới công nghệ, Phú Bài còn là minh chứng rõ nét cho cách Carlsberg Việt Nam đặt các yếu tố môi trường - xã hội - quản trị (ESG) vào cốt lõi hoạt động. Năm 2024, nhà máy đạt mức sử dụng nước 2,09 hl/hl, nằm trong nhóm tiết kiệm nước hàng đầu của Carlsberg châu Á và đang hướng tới mục tiêu 2,0 hl/hl vào năm 2026.

Toàn bộ nước thải đều được xử lý bằng công nghệ hiện đại, đồng thời doanh nghiệp kiên định với lộ trình không rác thải chôn lấp vào cuối năm 2025 và phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028. Đây không chỉ là những mục tiêu trong sản xuất, mà còn là cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên lộ trình hướng tới Net Zero 2050.

Quá trình thi công mở rộng nhà máy, hơn 1,4 triệu giờ làm việc an toàn đã được ghi nhận, minh chứng cho văn hóa “an toàn là trên hết” của Carlsberg Việt Nam.

Nhà máy mở rộng cũng được tái thiết kế để mang đến sự an tâm và phúc lợi toàn diện cho đội ngũ: Xe nâng điện tích hợp AI giúp phát hiện rủi ro theo thời gian thực, lối đi bộ tách biệt, hệ thống cảnh báo thông minh cùng không gian nhà ăn và phúc lợi được nâng cấp. Mỗi chi tiết đều phản ánh triết lý: Sự an toàn và hạnh phúc của nhân viên chính là điểm khởi đầu của phát triển bền vững.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ: “Dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài đã mang đến cho chúng tôi một nền tảng vững chắc, nhưng điều quan trọng hơn là cách chúng tôi khai thác và phát huy nền tảng đó. Ưu tiên của Carlsberg Việt Nam rất rõ ràng: Vận hành với chuẩn mực cao nhất, luôn thấu hiểu và đồng hành cùng người tiêu dùng, đồng thời phát triển theo hướng bền vững, đặt con người làm trung tâm và gắn kết chặt chẽ với cộng đồng”.

Nhà máy Carlsberg Việt Nam tại Phú Bài được xây dựng và mở rộng quy mô.

Với bước tiến mới tại nhà máy bia Phú Bài, Carlsberg Việt Nam không chỉ gia tăng năng lực sản xuất, mà còn tái khẳng định tầm nhìn dài hạn: Xây dựng một môi trường làm việc an toàn và nhân văn cho đội ngũ; kiên định với từng bước tiến xanh trên hành trình hướng tới Net Zero; và tiếp nối di sản miền Trung để đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng và đất nước.