Carlsberg Việt Nam mở rộng nhà máy bia Phú Bài, cam kết bền vững

Với dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài - nhà máy có công suất sản xuất bia lớn nhất của Tập đoàn Carlsberg tại châu Á, thương hiệu khẳng định cam kết phát triển lâu dài ở Việt Nam.

Ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam - nhấn mạnh dự án mở rộng này không chỉ dừng ở việc gia tăng công suất, mà còn thúc đẩy đổi mới, phát triển bền vững và tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng, đi cùng với chiến lược toàn cầu Accelerate SAIL của Tập đoàn Carlsberg.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam.

- Carlsberg Việt Nam vừa khánh thành nhà máy có công suất sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á. Dự án này mang ý nghĩa như thế nào đối với công ty, thưa ông?

- Với quy mô mới, Phú Bài hiện là nhà máy có công suất sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu toàn tập đoàn về hiệu suất vận hành. Thành quả này có được nhờ sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, hệ thống tự động hóa thông minh và trên hết là sự tận tâm, bền bỉ của đội ngũ nhân sự Carlsberg Việt Nam.

Mục tiêu của chúng tôi chưa bao giờ chỉ là nâng cao công suất. Điều quan trọng hơn là tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, củng cố chuỗi cung ứng, nâng cao chất lượng sản phẩm và mang lại giá trị lâu dài cho người tiêu dùng cũng như cộng đồng. Dự án mở rộng này cũng là minh chứng cho cam kết không đổi của chúng tôi về chất lượng.

Lễ khánh thành dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Carlsberg Việt Nam, mở ra chặng đường mới hướng tới tương lai bền vững.

- Ông kỳ vọng dự án mở rộng này sẽ mang lại những kết quả gì cho Carlsberg Việt Nam, về hoạt động kinh doanh và hơn thế nữa?

- Dự án mở rộng này giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường Việt Nam, đồng thời triển khai chiến lược tăng trưởng với năng lực sản xuất lớn hơn, hiệu quả cao hơn và khả năng vận hành linh hoạt hơn. Tuy nhiên, vượt lên trên những kết quả kinh doanh, tôi kỳ vọng dự án sẽ trở thành chất xúc tác để Carlsberg vận hành tối ưu hơn, nuôi dưỡng tư duy đổi mới mạnh mẽ hơn và củng cố cam kết sâu sắc đối với phát triển bền vững cũng như cộng đồng mà chúng tôi phục vụ.

- Bước tiếp theo của Carlsberg Việt Nam sau cột mốc mở rộng này là gì?

- Dự án mở rộng đã mang đến cho chúng tôi một nền tảng vững chắc, nhưng điều quan trọng hơn là cách chúng tôi khai thác và phát huy nền tảng đó. Ưu tiên của Carlsberg Việt Nam rất rõ ràng: Vận hành với chuẩn mực cao nhất, luôn thấu hiểu và đồng hành cùng người tiêu dùng, đồng thời phát triển theo hướng bền vững, đặt con người làm trung tâm và gắn kết chặt chẽ với cộng đồng.

- Dự án mở rộng Phú Bài đang góp phần hiện thực hóa những cam kết mạnh mẽ về môi trường của Carlsberg Việt Nam như thế nào?

- Năm 2024, Carlsberg Việt Nam ghi nhận mức tiêu thụ nước chỉ 2,09 hl/hl (hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm) - nằm trong nhóm nhà máy có mức tiêu thụ nước thấp nhất ngành bia Việt Nam và thuộc top 10 cơ sở tiết kiệm nước nhất của Carlsberg tại châu Á.

Nhìn về phía trước, chúng tôi đã xác lập một lộ trình phát triển bền vững với những cột mốc rõ ràng. Đến năm 2025, mục tiêu không rác thải chôn lấp sẽ được hoàn thành, mở ra bước tiến quan trọng trong quản lý chất thải.

Tiếp đó, vào năm 2026, chúng tôi đặt mục tiêu giảm mức tiêu thụ nước xuống còn 2,0 hl/hl, đồng thời đảm bảo 100% bao bì có thể tái sử dụng hoặc tái chế trên toàn bộ các sản phẩm chai, lon và keg. Xa hơn, đến năm 2028, doanh nghiệp hướng tới phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất, đồng hành cùng Việt Nam trong cam kết quốc gia đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Carlsberg Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 trong sản xuất vào năm 2028, đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Việt Nam vào năm 2050.

- Theo ông, đổi mới sáng tạo đóng vai trò như thế nào trong dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài và ý nghĩa của nó vượt ra ngoài phạm vi công nghệ ra sao?

- Đổi mới sáng tạo giữ vai trò then chốt trong dự án này. Về công nghệ, chúng tôi đã đưa vào vận hành một trong những dây chuyền đóng gói nhanh nhất Việt Nam, ứng dụng phân tích dữ liệu theo thời gian thực để tối ưu hiệu suất dây chuyền, kết hợp với hệ thống tự động hóa tiên tiến. Dây chuyền nấu bia mới giúp tiết kiệm 20% nước và 15% năng lượng - một giải pháp thông minh, thân thiện với môi trường và sẵn sàng cho tương lai.

- Dự án mở rộng đã nâng cao điều kiện làm việc và an toàn tại nhà máy bia Phú Bài như thế nào, thưa ông?

- Nhà máy bia Phú Bài được tái thiết kế để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe toàn cầu của Tập đoàn Carlsberg với hệ thống phân khu dành riêng cho người đi bộ, khu vực đóng gói được thông gió và làm mát cục bộ, nhà ăn được nâng cấp hiện đại cùng hệ thống quản lý đồng phục cải tiến.

- Ông nhìn nhận Carlsberg Việt Nam sẽ đóng góp như thế nào cho kinh tế địa phương và cộng đồng trong những năm tới?

- Tầm nhìn của chúng tôi là đồng hành dài hạn cùng Việt Nam. Điều này không chỉ được đo bằng tăng trưởng thị phần hay những con số về mặt kinh doanh, mà còn bằng những giá trị chung mà chúng tôi kiến tạo cùng cộng đồng. Carlsberg Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong nước, chuyển giao kinh nghiệm toàn cầu và nâng cao chuẩn mực bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng.