Carlsberg Việt Nam lần thứ 3 nhận giải ‘Nơi làm việc tốt nhất châu Á’

Carlsberg Việt Nam vừa được HR Asia Awards 2025 vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”, năm thứ ba liên tiếp.

Thành tích này khẳng định tầm nhìn dài hạn và nỗ lực nhất quán của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường gắn kết, phát triển và hòa nhập cho mọi thế hệ nhân viên.

Sức mạnh từ sự cộng hưởng đa thế hệ

Với chủ đề “Multi-Generation Synergy - sức mạnh đa thế hệ”, Carlsberg Việt Nam dung hòa nhiệt huyết, sáng tạo của thế hệ trẻ với kinh nghiệm của lớp đi trước. Tinh thần này thể hiện qua các chương trình phát triển nhân tài, luân chuyển nội bộ, đào tạo liên tục và chính sách chăm sóc sức khỏe toàn diện. Mỗi nhân viên đều có tiếng nói, được trao quyền và có không gian phát huy năng lực, góp phần giúp công ty trở thành hình mẫu cho tinh thần “Multi-Generation Synergy” mà HR Asia tôn vinh.

2025 là năm thứ 3 liên tiếp Carlsberg Việt Nam được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”.

Ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam - chia sẻ: “Giải thưởng này là sự ghi nhận cho niềm tin và nỗ lực mà chúng tôi đã vun đắp suốt nhiều năm cùng đội ngũ nhân sự của mình. Lấy con người làm trọng tâm, chúng tôi nuôi dưỡng môi trường làm việc khuyến khích sự học hỏi, đổi mới và hòa nhập - nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển trọn vẹn, đồng thời truyền cảm hứng và hỗ trợ nhau cùng tiến bộ”.

Văn hóa phát triển - DNA của Carlsberg Việt Nam

Tại Carlsberg Việt Nam, văn hóa phát triển thấm sâu vào “DNA” doanh nghiệp, được định hình bởi 5 nguyên tắc cốt lõi: Luôn hết mình với tinh thần Semper Ardens; lan tỏa năng lượng tích cực và lòng nhân ái; niềm đam mê với người tiêu dùng; quyết định nhanh chóng và thực thi xuất sắc; trao quyền, hỗ trợ và phát triển đội ngũ.

Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” là sự ghi nhận nỗ lực của toàn bộ nhân viên Carlsberg Việt Nam trong việc xây dựng tập thể vững mạnh, chuyên nghiệp.

Những nguyên tắc này được “thổi hồn” qua nhiều sáng kiến như khóa đào tạo trực tuyến, huấn luyện thực tiễn, trải nghiệm nhiều vị trí, lộ trình thăng tiến rõ ràng, khuyến khích mỗi cá nhân bứt phá giới hạn.

Sống khỏe - sống gắn kết

Phát triển nghề nghiệp tại Carlsberg Việt Nam song hành với chăm lo đời sống và phúc lợi toàn diện. Sức khỏe tinh thần là ưu tiên chiến lược, lồng ghép vào hoạt động hàng ngày.

Nổi bật là chương trình “Sống khỏe 2025 - Well-being”, quy tụ hơn 1.000 nhân viên toàn quốc tham gia thi đấu bóng đá, cầu lông, pickleball và chạy bộ. Hoạt động vừa giúp nhân viên rèn luyện thể chất, vừa góp phần gắn kết đồng đội và nuôi dưỡng năng lượng tích cực trong công việc lẫn cuộc sống.

Sống khỏe là một trong những ưu tiên hàng đầu tại Carlsberg Việt Nam.

An toàn lao động cũng là yếu tố được quan tâm sâu sắc. Ngày hội “An toàn và sức khỏe - Health and Safety Day” thường niên vừa giúp nhân viên trang bị kiến thức, vừa khẳng định cam kết môi trường “không tai nạn lao động” của doanh nghiệp.

Ngày hội “An toàn và sức khỏe” được tổ chức thường niên, khẳng định cam kết về môi trường “không tai nạn lao động”.

Trong giai đoạn mở rộng nhà máy bia Phú Bài, công ty ghi nhận hơn 1,4 triệu giờ làm việc an toàn, minh chứng cho việc vận hành hiệu quả gắn liền với sự quan tâm con người.

Khi sự khác biệt trở thành sức mạnh

Tại Carlsberg Việt Nam, khác biệt là chất xúc tác cho đổi mới và phát triển bền vững. Công ty kiên định với cam kết đa dạng - bình đẳng - hòa nhập (DE&I), kiến tạo môi trường để mọi nhân viên được chào đón, trao quyền và khuyến khích thể hiện năng lực.

Cam kết này thể hiện qua chiến dịch thường niên “Welcome you” với hoạt động như Ngày Phụ nữ Việt Nam, Tháng Tự hào, Ngày Quốc tế Nam giới… nhằm tôn vinh bản sắc cá nhân và thúc đẩy sự tôn trọng.

Sự đa dạng không chỉ được tôn vinh, mà còn biến thành sức mạnh tập thể tại Carlsberg.

Carlsberg cũng mở rộng cơ hội lãnh đạo cho nữ giới. Hiện doanh nghiệp có hơn 40% vị trí lãnh đạo cấp cao do nữ đảm nhiệm. Điều này phần nào minh chứng cho việc Carlsberg luôn thực thi bình đẳng và hòa nhập thông qua hành động.

Con người là trung tâm của phát triển bền vững

“Tại Carlsberg Việt Nam, chúng tôi tin rằng mỗi nhân sự không chỉ là hiện thân cho giá trị doanh nghiệp, mà còn trở thành bệ phóng để phát triển bền vững. Sứ mệnh của chúng tôi không dừng ở việc sản xuất thức bia hảo hạng, mà còn ‘ủ nên’ môi trường - nơi mọi cá nhân được trân trọng, trao quyền và nuôi dưỡng để vươn xa,” ông Andrew Khan khẳng định.

Trải qua hơn 30 năm gắn bó cùng Việt Nam và 3 năm liên tiếp được HR Asia vinh danh, nhưng với Carlsberg Việt Nam, đây mới chỉ là điểm xuất phát cho hành trình truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị và cùng nhau viết tiếp câu chuyện phát triển bền vững - vì hiện tại tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn.