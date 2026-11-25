Những giải thưởng danh giá ghi nhận dấu ấn nổi bật của Carlsberg Việt Nam trong phát triển con người, thúc đẩy sản xuất bền vững và đóng góp cho cộng đồng.

Tại Nordic Business Awards 2026, Carlsberg Việt Nam được vinh danh ở 4 hạng mục, gồm Quán quân Doanh nghiệp Bắc Âu của năm và Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu; Á quân Đóng góp cho cộng đồng và Doanh nghiệp xanh của năm.

Giải thưởng do Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham) tổ chức ngày 13/11 tại TP.HCM, nhằm ghi nhận những doanh nghiệp Bắc Âu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam.

Lan tỏa giá trị Bắc Âu từ nền tảng con người

Danh hiệu Doanh nghiệp Bắc Âu của năm là giải thưởng cao quý, ghi nhận thành tích toàn diện của doanh nghiệp. Giải thưởng được lựa chọn bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các đại diện cấp cao trong lĩnh vực thương mại và đầu tư từ Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Đại diện Carlsberg Việt Nam nhận danh hiệu Doanh nghiệp Bắc Âu của năm 2026.

Chia sẻ về dấu mốc này, ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, cho biết danh hiệu Doanh nghiệp Bắc Âu của năm là niềm vinh dự và tự hào đối với toàn thể Carlsberg Việt Nam. Các giải thưởng ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ nhân viên và niềm tin rằng thành công bền vững được vun đắp từ việc đầu tư vào con người, kinh doanh có trách nhiệm và tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng.

“Trong hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, chúng tôi luôn kết hợp những giá trị Đan Mạch với tài năng và nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên cùng các đối tác Việt Nam. Sự ghi nhận này tiếp thêm động lực để Carlsberg Việt Nam tiếp tục đóng góp vào tương lai bền vững của đất nước”, ông Andrew Khan nhấn mạnh.

Năm thứ 2 liên tiếp giành giải “Nơi làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu” ghi nhận những nỗ lực của Carlsberg Việt Nam trong xây dựng văn hóa làm việc đề cao sự tin tưởng, cởi mở và hòa nhập, nơi mỗi cá nhân được trao quyền và có cơ hội phát triển.

Carlsberg Việt Nam xây dựng môi trường làm việc đề cao sự tin tưởng, cởi mở và hòa nhập.

Hiện phụ nữ đảm nhiệm 32% vị trí lãnh đạo cấp cao tại doanh nghiệp, ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và hướng tới mục tiêu nâng tỷ lệ nữ lãnh đạo lên 42% vào năm 2032 của Tập đoàn Carlsberg.

Thúc đẩy sản xuất bền vững thông qua đầu tư dài hạn

Giải á quân “Doanh nghiệp xanh của năm” ghi nhận những bước tiến của Carlsberg Việt Nam trong việc gắn kết tăng trưởng sản xuất với bảo vệ môi trường.

Năm 2025, Carlsberg Việt Nam đầu tư gần 90 triệu USD mở rộng Nhà máy bia Phú Bài, nâng công suất hơn 50% và đưa nơi đây trở thành nhà máy có công suất lớn nhất của tập đoàn tại châu Á.

Các giải thưởng ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong phát triển.

Nhà máy đạt mức sử dụng 2,1 hl nước cho mỗi hl bia thành phẩm, hoàn thành sớm mục tiêu năm 2032; đồng thời không còn chất thải chôn lấp từ đầu năm 2026 và thu hồi, tái sử dụng 98,5% chai thủy tinh.

Hệ thống điện mặt trời áp mái mới khánh thành dự kiến đáp ứng 10% nhu cầu điện của nhà máy. Carlsberg Việt Nam cũng nghiên cứu cơ chế mua bán điện trực tiếp để mở rộng năng lượng tái tạo, hướng tới phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040.

Kiến tạo giá trị bền vững cho cộng đồng

Giải á quân “Đóng góp cho cộng đồng” ghi nhận những chương trình dài hạn của Carlsberg Việt Nam nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

Hệ thống điện mặt trời áp mái dự kiến đáp ứng khoảng 10% nhu cầu điện của Nhà máy bia Phú Bài.

Từ năm 2019, chương trình “Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương” đã xây dựng 30 hệ thống cấp nước, cung cấp hơn 3,3 triệu m3 nước sạch. Các dự án mới tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị năm 2026 nâng tổng số người thụ hưởng lên gần 42.000, hướng tới mục tiêu 100.000 người vào năm 2030.

Bên cạnh đó, chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” đã hỗ trợ hơn 85.000 người trong 12 năm. Carlsberg Việt Nam cũng tham gia cứu trợ thiên tai và triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Các công trình nước sạch của Carlsberg Việt Nam đã hỗ trợ gần 42.000 người dân miền Trung.

Bên cạnh đó, chương trình “Tết đủ đầy, Tết yêu thương” đã hỗ trợ hơn 85.000 người dân trong 12 năm, mang đến sự sẻ chia cho các gia đình khó khăn mỗi dịp Tết. Doanh nghiệp cũng tích cực tham gia cứu trợ thiên tai và các hoạt động bảo vệ môi trường cùng cộng đồng địa phương.

Tiếp nối hơn 3 thập kỷ phát triển cùng Việt Nam

Có mặt tại Việt Nam từ năm 1993, Carlsberg đầu tư vào sản xuất, phát triển nhân lực và mở rộng danh mục với các thương hiệu Huda, Halida, Carlsberg, Tuborg, 1664 Blanc và Somersby.

Tập đoàn dự kiến đầu tư thêm khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài giai đoạn 2026-2031, tập trung hiện đại hóa sản xuất, chuyển đổi xanh và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Carlsberg cũng bày tỏ ý định hợp tác với Đà Nẵng và bổ sung Sapporo Premium Beer vào danh mục tại Việt Nam.

Bốn giải thưởng tại Nordic Business Awards 2026 tiếp thêm động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào con người, sản xuất bền vững và cộng đồng.