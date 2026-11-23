Carlsberg Việt Nam chính thức khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy bia Phú Bài, thành phố Huế, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi xanh.

Với diện tích lắp đặt gần 9.500 m2, hệ thống điện mặt trời áp mái dự kiến tạo ra sản lượng điện tái tạo lên đến 2,23 triệu kWh, đáp ứng tới 10% nhu cầu sử dụng điện của nhà máy bia Phú Bài.

Đầu tư xanh hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững

Dự án điện mặt trời áp mái tiếp nối dấu mốc mở rộng nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD , được khánh thành vào tháng 8/2025. Sau mở rộng, công suất sản xuất của nhà máy tăng hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy bia Phú Bài, thành phố Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, chia sẻ: “Trong hơn ba thập kỷ đồng hành cùng Việt Nam, Huế luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình phát triển của Carlsberg. Tiếp nối dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài vào năm 2025, hôm nay chúng tôi tiếp tục ghi dấu một bước tiến mới khi đưa nguồn điện tái tạo trực tiếp vào hoạt động sản xuất. Ý nghĩa của dự án không chỉ nằm ở lượng điện được tạo ra, mà còn thể hiện niềm tin của chúng tôi rằng tăng trưởng dài hạn phải luôn song hành với trách nhiệm đối với môi trường. Thông qua những khoản đầu tư thiết thực, Carlsberg Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa các mục tiêu trong chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow, hướng tới một tương lai bền vững hơn cho doanh nghiệp và những cộng đồng nơi chúng tôi hiện diện”.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Dự án điện mặt trời áp mái là một phần trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển bền vững Brewing Tomorrow của Tập đoàn Carlsberg tại Việt Nam, với 4 trụ cột trọng tâm: Giảm phát thải carbon (Cutting Carbon); Bảo vệ thiên nhiên (Protecting Nature); Khuyến khích những lựa chọn có trách nhiệm (Inspiring Choice) và Trao quyền cho con người (Empowering People).

Tại nhà máy bia Phú Bài, công nghệ sản xuất bia tiết kiệm năng lượng, hệ thống thu hồi nhiệt và hơi nước từ nhiên liệu sinh khối giúp tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ và giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Nhà máy đạt hiệu suất sử dụng nước khoảng 2,1 hectolit nước cho mỗi hectolit bia thành phẩm và mục tiêu không chất thải chôn lấp từ năm 2026.

Hệ thống điện mặt trời áp mái là dấu mốc tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi năng lượng dài hạn của Carlsberg Việt Nam. Từ việc sử dụng chứng chỉ năng lượng tái tạo quốc tế (I-REC) vào năm 2022 đến đưa điện mặt trời trực tiếp vào sản xuất, Carlsberg Việt Nam tiếp tục mở rộng giải pháp năng lượng bền vững, hướng tới cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy bia Phú Bài của Carlsberg Việt Nam.

Dấu ấn hợp tác Việt Nam - Đan Mạch và nỗ lực phát triển bền vững

Lễ khánh thành diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Đan Mạch vừa ghi nhận bước phát triển quan trọng sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Đan Mạch vào tháng 10/2026, khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước, Tập đoàn Carlsberg trao thư bày tỏ ý định đầu tư tới lãnh đạo thành phố Huế, với kế hoạch dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào Nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026-2031.

Bà Lina Gandløse Hansen, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các mục tiêu hợp tác song phương: “Trong khi Chính phủ hai nước đóng vai trò định hướng và xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa mục tiêu chung thành kết quả cụ thể. Lễ khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái hôm nay chính là một minh chứng tiêu biểu cho tinh thần hợp tác đó”.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế, chia sẻ: “Trong 33 năm gắn bó với Huế thông qua thương hiệu Huda, Carlsberg đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Thành phố Huế cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Carlsberg Việt Nam mở rộng hoạt động và phát triển lâu dài, đồng thời kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, sử dụng năng lượng sạch và thúc đẩy các mô hình sản xuất xanh”.

Các đại biểu chúc mừng khánh thành hệ thống điện mặt trời áp mái.

Nỗ lực phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam được ghi nhận tại Giải thưởng Doanh nghiệp Bắc Âu 2026 (Nordic Business Awards 2026) do NordCham Vietnam tổ chức ngày 13/11.

Tại sự kiện, Carlsberg Việt Nam được trao tặng “Doanh nghiệp Bắc Âu của năm” (Nordic Company of the Year) - danh hiệu cao quý nhất của giải thưởng, cùng ba danh hiệu khác: Quán quân - Môi trường làm việc tốt nhất theo phong cách Bắc Âu (Work the Nordic Way: Best Place to Work); Á quân - Doanh nghiệp xanh của năm (Green Business of the Year); Á quân - Tác động tích cực đến cộng đồng (Community Impact).