Carlsberg tái khẳng định cam kết đầu tư và phát triển bền vững tại VN

Tập đoàn Carlsberg khẳng định vai trò của Việt Nam là thị trường tăng trưởng trọng điểm và cam kết tiếp tục đầu tư, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Tập đoàn Carlsberg khẳng định cam kết đầu tư và gắn bó lâu dài với Việt Nam nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Jacob Aarup-Andersen, Tổng giám đốc Tập đoàn Carlsberg, đã tham gia cuộc trao đổi cấp cao về tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Đan Mạch, mở rộng cơ hội đầu tư và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đối với Carlsberg - một trong những tập đoàn đa quốc gia đầu tiên của Đan Mạch đầu tư vào Việt Nam, đây là dịp khẳng định mối quan hệ hợp tác bền chặt được xây dựng và vun đắp trong hơn 3 thập kỷ qua.

Điểm nhấn của chuyến thăm là quốc yến do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì tại Ny Carlsberg Glyptotek, bảo tàng nổi tiếng của thủ đô Copenhagen gắn liền lịch sử Carlsberg. Được sáng lập bởi Carl Jacobsen, con trai nhà sáng lập Carlsberg J.C. Jacobsen, bảo tàng mở cửa vào năm 1897 và là biểu tượng cho truyền thống thiện nguyện, tinh thần cống hiến cho xã hội của gia đình Carlsberg. Đây cũng là địa điểm mang ý nghĩa đặc biệt để tôn vinh tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Tại cuộc tọa đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo doanh nghiệp Đan Mạch, ông Jacob Aarup-Andersen, Tổng giám đốc Tập đoàn Carlsberg, nhấn mạnh Việt Nam là thị trường tăng trưởng trọng điểm của tập đoàn, đồng thời bày tỏ niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của đất nước. Ông João Abecasis, Phó chủ tịch điều hành Carlsberg khu vực châu Á, cũng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch, cùng đại biểu trao đổi về cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam.

Tiếp tục đầu tư, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Niềm tin vào tương lai của Việt Nam được Carlsberg thể hiện qua kế hoạch đầu tư và phát triển tại miền Trung, nơi tập đoàn đã gắn bó trong hơn 3 thập kỷ. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Jacob Aarup-Andersen trao ý định thư cam kết đầu tư đến Chủ tịch UBND thành phố Huế và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chia sẻ định hướng phát triển tại 2 địa phương trong giai đoạn 2026-2031.

Cuộc tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp Đan Mạch.

Tại Huế, Carlsberg dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài trong giai đoạn 2026-2031, tập trung hiện đại hóa sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm.

Kế hoạch này tiếp nối dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD , được khánh thành vào tháng 8/2025. Dự án nâng công suất sản xuất hàng năm của nhà máy lên hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á. Trong giai đoạn tiếp theo, Carlsberg dự kiến tiếp tục ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, thúc đẩy vận hành thông minh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và phát triển năng lượng tái tạo.

Tại Đà Nẵng, Carlsberg hướng đến mở rộng hoạt động kinh doanh, hiện đại hóa vận hành và phát triển hệ thống logistics hiệu quả hơn. Tập đoàn dự kiến tăng cường hợp tác đối tác địa phương trong sáng kiến bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị xanh, đáng sống.

Ông Jacob Aarup-Andersen, Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Carlsberg, trao ý định thư cho Chủ tịch UBND thành phố Huế và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Jacob Aarup-Andersen, Tổng giám đốc Tập đoàn Carlsberg, chia sẻ: “Niềm tin của chúng tôi vào tiềm năng phát triển dài hạn của Việt Nam được xây dựng từ hơn 3 thập kỷ hiện diện, đầu tư và gắn bó thị trường này. Dự án mở rộng nhà máy bia Phú Bài là minh chứng rõ nét cho cam kết đó, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để chúng tôi tiếp tục nắm bắt cơ hội tăng trưởng mới. Chúng tôi mong muốn kết hợp thế mạnh toàn cầu của Carlsberg với sự am hiểu thị trường địa phương để thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Cùng với đó, tập đoàn tiếp tục đầu tư nâng cao hiệu quả vận hành, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và phát triển hoạt động sản xuất bền vững, qua đó tạo ra giá trị thiết thực và lâu dài cho Việt Nam”.

Mở rộng hợp tác chiến lược, thúc đẩy tăng trưởng tại Việt Nam

Bên cạnh đầu tư sản xuất, Carlsberg tìm kiếm cơ hội hợp tác mới nhằm mở rộng tiềm năng tăng trưởng tại Việt Nam. Mới đây, tập đoàn ký kết thỏa thuận với Sapporo Breweries nhằm thành lập liên doanh chiến lược tại 6 thị trường thuộc Đông Nam Á và Hong Kong (Trung Quốc), trong đó có Việt Nam. Sự bổ sung của Sapporo Premium Beer sẽ góp phần làm phong phú danh mục thương hiệu của Carlsberg.

Thông qua đầu tư hiện đại hóa sản xuất, nâng cao năng lực kinh doanh và mở rộng hợp tác chiến lược, Carlsberg hướng đến phát triển hoạt động kinh doanh bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế và cộng đồng tại Việt Nam, tiếp nốisứ mệnh “sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và tương lai tươi sáng hơn”.