Cardi B ly hôn khi đang mang thai

Cardi B xác nhận đệ đơn ly hôn Offset khi đang mang thai con thứ ba. Mối quan hệ giữa hai rapper chưa bao giờ ổn định.

Theo Page Six, người đại diện của Cardi B xác nhận cô đã đệ đơn ly hôn Offset. Hiện tại, nữ rapper tập trung vào việc giành quyền nuôi con. Trên trang cá nhân, Cardi B cũng mới chia sẻ đang mang thai con thứ ba.

Nguồn tin thân cận từ Page Six khẳng định việc Offset ngoại tình không phải là nguyên do dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ: “Đây không phải là chuyện xảy ra tức thì. Họ đã xa cách về mặt cảm xúc và không có tiếng nói chung. Đó là lý do khiến cô ấy đưa ra quyết định này. Ly hôn là điều không thể tránh khỏi”.

Cuộc hôn nhân giữa Cardi B và Offset chưa bao giờ ổn định. Ảnh: @iamcardib.

Kể từ khi cặp đôi trở thành vợ chồng, tin đồn về việc Offset ngoại tình cũng bắt đầu xuất hiện. Trên mạng xã hội, Cardi B nhiều lần ẩn ý về việc Offset không chung thủy. Lần gần nhất, thành viên nhóm rap Migos đã phủ nhận tin ngoại tình sau khi bị phát hiện đi cùng một người phụ nữ mà anh từng hẹn hò.

Tháng 9/2017, Cardi B và Offset bí mật tổ chức lễ cưới, chính thức về chung một nhà. Họ có hai con chung là Kulture (5 tuổi) và Wave (2 tuổi). Ngoài ra, Offset còn có 3 con riêng từ các mối tình trước.

Cuộc hôn giữa hai người trải qua không ít thăng trầm. Một năm sau khi kết hôn, Cardi B tuyên bố cả hai không còn tình cảm và chia tay. Năm 2019, Cardi B và Offset quay lại bên nhau.

Tới tháng 9/2020, nữ rapper tiếp tục đệ đơn ly hôn. Chỉ một tháng sau, hai người lại làm lành. Năm 2023, họ một lần nữa chia tay trước loạt tin đồn Offset ngoại tình.