Lady Gaga sắp cưới

Lady Gaga giới thiệu doanh nhân Polansky là "chồng sắp cưới" trong cuộc nói chuyện với Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tại Olympic Paris 2024.

Lady Gaga và doanh nhân Michael Polansky đã đính hôn sau nhiều năm gắn bó, theo People. Gần nhất, trong cuộc nói chuyện với Thủ tướng Pháp Gabriel Attal ở một sự kiện thuộc Thế vận hội mùa hè Paris 2024, nữ ca sĩ giới thiệu Polansky là "chồng sắp cưới".

People liên hệ với đại diện của Lady Gaga và doanh nhân Michael Polansky để xác nhận nhưng chưa nhận được phản hồi.

Lady Gaga và doanh nhân Michael Polansky đã đính hôn sau nhiều năm gắn bó. Ảnh: Shutterstock/Gotham.

Trước đó, vào tháng 4, Lady Gaga cũng làm dấy lên tin đồn đính hôn với bạn trai doanh nhân khi đeo nhẫn kim cương trên ngón áp út.

Lady Gaga và Michael Polansky trải qua gần 5 năm gắn bó, đồng hành. Cả hai sống chung trong căn nhà tại Malibu (Mỹ). Theo Hollywood Reporter, Polansky đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Gaga.

Nguồn tin thân cận của ca sĩ cho biết Lady Gaga mê đắm Michael Polansky. Doanh nhân sinh năm 1978 cũng chiều chuộng bạn gái, thường âm thầm hộ tống cô trong các sự kiện quan trọng hoặc ca hát, nhảy múa cho bạn gái xem trong các buổi tiệc riêng tư khi có thời gian.

Michael Polansky là doanh nhân trong lĩnh vực công nghệ. Anh tốt nghiệp bằng Toán ứng dụng và Khoa học máy tính tại Đại học Harvard. Sự nghiệp Polansky nổi bật là việc thành lập Quỹ Parker cùng Sean Parker, người đồng sáng lập Facebook và Napster. Quỹ từ thiện này hướng đến những thay đổi tích cực về sức khỏe cộng đồng toàn cầu, khoa học đời sống.

Bộ đôi có chung niềm đam mê với hoạt động từ thiện. Cả hai cùng nhau làm việc để mang lại lợi ích và gây quỹ cho nhiều hoạt động từ thiện khác nhau, bao gồm cả buổi hòa nhạc One World: Together at Home do cô tổ chức. Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC, Lady Gaga cho biết Polansky giúp cô phát triển ứng dụng cho Quỹ Born This Way của mình