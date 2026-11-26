Sau 4 năm kết hôn, Jinwoo và Hattie thông báo đường ai nấy đi, đồng thời phân chia quyền quản lý các kênh mạng xã hội từng xây dựng chung.

Vợ chồng YouTuber Jinwoo và Hattie khiến nhiều người bất ngờ khi thông báo ly hôn.

Ngày 25/11, Jinwoo và Hattie, cặp YouTuber Hàn - Anh sở hữu kênh YouTube với 10,1 triệu lượt đăng ký, thông báo ly hôn sau 4 năm chung sống.

"Sau nhiều cân nhắc và thảo luận, chúng tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ vợ chồng và tiếp tục cuộc sống riêng. Đây không phải quyết định dễ dàng, nhưng cả hai đã chia sẻ đầy đủ cảm xúc, cùng đi đến thống nhất và sẽ tôn trọng nhau trong quá trình này", cặp đôi viết trong thông báo chung trên mạng xã hội. Hai người không tiết lộ nguyên nhân ly hôn, mong công chúng tôn trọng đời tư, không đổ lỗi cho bất kỳ ai và ủng hộ chặng đường mới của mỗi người.

Trên trang Instagram chung hơn 720.000 người theo dõi, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất ngờ, tiếc nuối trước thông tin đường ai nấy đi của cặp YouTuber.

Bên cạnh thông tin chia tay, việc phân chia quyền quản lý các kênh mạng xã hội của cặp đôi nổi tiếng cũng nhận được sự quan tâm. Theo thỏa thuận, Jinwoo sẽ tiếp tục điều hành kênh YouTube và TikTok, trong khi Hattie tiếp quản tài khoản Instagram chung. Những thay đổi về tên gọi và cách thức hoạt động sẽ được thông báo trên từng nền tảng.

Đối với các video có sự xuất hiện của cả hai, cặp đôi sẽ cùng thống nhất phương án xử lý. Một số video có thể được chuyển sang chế độ riêng tư.

Cặp đôi tổ chức đám cưới năm 2022.

"Chúng tôi sẽ cân nhắc cẩn thận vì biết rằng những video này cũng lưu giữ kỷ niệm của các bạn. Cả chúng tôi và mọi người đều cần thời gian để thích nghi với những thay đổi", hai người cho biết.

Theo Chosun Daily, Jinwoo (người Hàn Quốc) và Hattie (người Anh) cùng sinh năm 1996, gặp nhau vào năm 2019. Hattie, khi đó là giáo viên tiếng Anh, từng tiết lộ cô phải lòng Jinwoo ngay từ lần đầu gặp mặt.

Năm 2020, cả hai bắt đầu xây dựng kênh YouTube với những video hài hước về cuộc sống thường ngày và sự khác biệt văn hóa giữa các cặp đôi đa quốc tịch. Chỉ sau 3 tháng, kênh cán mốc 100.000 lượt đăng ký và đạt một triệu lượt đăng ký sau khoảng 1,5 năm.

Cặp đôi tổ chức đám cưới tại Hàn Quốc vào tháng 8/2022, sau đó tiếp tục làm lễ cưới tại Anh vào tháng 1/2023.

Năm 2024, Jinwoo và Hattie xuất hiện trong chương trình truyền hình Same Bed, Different Dreams 2 của đài SBS, gây chú ý khi lọt vào danh sách 10 YouTuber có sức ảnh hưởng do Forbes Korea công bố, với thu nhập hàng năm ước tính khoảng 6,3 tỷ won (hơn 100 tỷ đồng ).

Tuy nhiên, Jinwoo khi đó giải thích thu nhập thực tế có sự chênh lệch so với con số ước tính do cơ chế chia sẻ doanh thu giữa video ngắn và video thông thường khác nhau.

Khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, cặp vợ chồng vẫn phải sống trong một căn hộ bán hầm tại Chuncheon, tỉnh Gangwon. Sau đó nhờ nổi tiếng trên mạng, cặp đôi chuyển đến sống tại một căn hộ ở khu Gangnam, Seoul.

Tính đến thời điểm thông báo ly hôn, kênh YouTube của Jinwoo và Hattie đã đạt 10,1 triệu lượt đăng ký, với tổng cộng 7,7 tỷ lượt xem.

Trong lời nhắn gửi người hâm mộ, cặp đôi khẳng định dù không còn là vợ chồng, họ vẫn trân trọng những năm tháng bên nhau và tình cảm nhận được từ khán giả.

"Cảm ơn các bạn đã yêu mến Jinwoo và Hattie khi chúng tôi còn bên nhau. Chúng tôi sẽ nhớ mãi những khoảng thời gian cùng mọi người cười đùa", cả hai viết.