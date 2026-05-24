Cấp tỉnh được quyết mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách

UBND cấp tỉnh sẽ trình HĐND mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của chuyên viên.

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện Dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Trong đó, Bộ Nội vụ đề xuất số lượng các chức danh, chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách.

Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh: trưởng thôn hoặc tổ trưởng tổ dân phố; bí thư chi bộ; trưởng ban công tác mặt trận. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố không quá 3 người.

Thôn, tổ dân phố sẽ khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở.

Liên quan đến phụ cấp, dự thảo quy định ngân sách Nhà nước khoán quỹ (bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế) để chi phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Trên cơ sở đó, đối với thôn có từ 700 hộ gia đình trở lên; tổ dân phố có từ 1.000 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo được khoán quỹ phụ cấp bằng 8,0 lần mức lương cơ sở.

Đối với thôn, tổ dân phố khác sẽ được khoán quỹ phụ cấp bằng 6,5 lần mức lương cơ sở.

Cách tính mức phụ cấp

Căn cứ vào quỹ phụ cấp được Ngân sách Nhà nước khoán cho mỗi thôn, tổ dân phố và khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh sẽ trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể 3 nội dung.

Cụ thể là mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố bảo đảm tương quan hợp lý với mức lương bậc 1 của chuyên viên.

Việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh khác ở thôn, tổ dân phố.

Số lượng, chức danh và mức hỗ trợ đối với các chức danh khác theo quy định của pháp luật có liên quan ngoài các chức danh người hoạt động không chuyên trách.

Dự thảo cũng quy định người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đang đảm nhiệm (ưu tiên đào tạo kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số…); khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng thì được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật.

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Theo Chỉ thị của Thủ tướng, Nghị định quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố sẽ được ban hành trước ngày 26/5.