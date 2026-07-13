Cấp tỉnh chọn vụ án lãng phí điển hình xử lý, tạo sức răn đe

Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc lãng phí điển hình để chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe, phòng ngừa.

Nhiệm vụ trên được Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đưa ra khi kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 của ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu tập trung phòng, chống lãng phí, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Phòng, chống lãng phí không chỉ đối với tiền, tài sản mà còn phải chú trọng phòng, chống lãng phí thời gian và cơ hội phát triển.

“Các cơ quan quản lý nhà nước cần nghiên cứu lượng hóa thành các tiêu chí cụ thể để xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân; các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh lựa chọn một số vụ án, vụ việc lãng phí điển hình để tập trung chỉ đạo xử lý, tạo sức răn đe, phòng ngừa”, ông Lê Minh Trí nêu rõ.

Theo định hướng của Trưởng Ban Nội chính Trung ương, các địa phương khẩn trương rà soát việc thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực; lập danh mục, xây dựng phương án xử lý các công trình, dự án dôi dư, chậm tiến độ, kéo dài, gây lãng phí trên địa bàn.

Các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy phải đi đầu trong chuyển đổi số, chủ động tham mưu cấp ủy thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, tăng cường công khai, minh bạch, giảm tiếp xúc trực tiếp giữa người dân với cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa tham nhũng vặt.

Đồng thời, thực hiện nghiêm yêu cầu của Nghị quyết số 04 về đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, kịp thời điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong tình hình mới.

Lưu ý nhiệm vụ nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Lê Minh Trí yêu cầu tăng cường giám sát thường xuyên ngay từ đầu, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; tập trung kiểm tra những lĩnh vực, địa bàn, nội dung tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

“Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định; giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, đồng thời khai thác hiệu quả nguồn thông tin phục vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp”, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo việc hoàn thiện cơ chế hoạt động, tăng cường phối hợp và kiểm soát quyền lực từ cơ sở.

Trong điều kiện tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh cần sớm hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế làm việc, đặc biệt chú trọng kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp xã.

Cũng theo yêu cầu của ông Lê Minh Trí, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy cần xây dựng cơ chế phối hợp với đảng ủy cấp xã; tăng cường phối hợp với ủy ban kiểm tra và các cơ quan liên quan để chủ động nắm tình hình, bảo đảm chế độ thông tin, báo cáo, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội nghị.

Tham mưu xử lý dự án chậm tiến độ, nguy cơ thất thoát, lãng phí

Theo báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm 2026, ngành Nội chính Đảng và các Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp, tham mưu xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 7 đề án lớn về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã ban hành trên 5.000 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương.

Đáng chú ý, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Cùng đó, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo chủ trương xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp và việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 57 cuộc kiểm tra, giám sát về công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, chỉ đạo phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Công tác nắm tình hình, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp nổi lên, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân cũng đạt kết quả nổi bật.

Theo báo cáo, nhiều Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã đổi mới phương thức hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu và phân công rõ nhiệm vụ tại cơ sở; góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, đông người, vượt cấp.

Điển hình, Ban Nội chính Quảng Trị đã phân công cán bộ trực tiếp bám sát cơ sở, hướng dẫn nghiệp vụ xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho đội ngũ cán bộ cấp xã, phường; Ban Nội chính Cà Mau đã tham mưu cấp ủy ban hành quy định, văn bản phân công cụ thể trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy và cán bộ phụ trách lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp ở cấp xã...