Cập nhật những điểm còn ngập ở Hà Nội

  • Thứ tư, 1/10/2025 09:14 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Sau một đêm, nhiều điểm úng ngập nước đã rút, tuy nhiên nhiều tuyến phố vẫn còn điểm ngập.

Phố Ngọc Lâm sáng nay nước vẫn ngập.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến sáng 1/10, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao.

Tính đến 6h, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14 m; Hồ Tây 6,25 m; Hồ Hoàn Kiếm 8 m (vượt mực nước khống chế là 7,70 m).

Tại nhiều điểm úng ngập, nước đã rút. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều điểm ngập.

Cụ thể, tại lưu vực sông Nhuệ, ngập tại đường Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5,6 Km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Tại lưu vực sông Tô Lịch, giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính...

Tại lưu vực Tả Hồng, ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Thiệt hại do mưa lớn bước đầu được thống kê như cân điện tử tại Bãi C Yên Sở bị sét đánh hỏng, may mắn không gây thiệt hại về người.

Lan can hồ Định Công đoạn giáp đường Trịnh Đình Cửu bị sụt lở hiện đã được đóng cọc căng dây cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, một số trạm bơm phải dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như trạm bơm hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường...

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, hôm nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Do đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội

Rạng sáng 1/10, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn ngập sâu trên đoạn dài khoảng 300 m.

1 giờ trước

Bãi tắm nổi tiếng tại Huế hoang tàn sau bão số 10

Bão số 10 kết hợp với triều cường dâng cao đã xé toạc tuyến đường bê tông kiên cố phục vụ du lịch và chống sạt lở dọc bãi tắm Phú Thuận (phường Thuận An, TP Huế).

3 giờ trước

Lũ đổ về nhấn chìm toàn xã, ngập sâu hơn 7 m

Sau mưa lớn, nước lũ dồn dập đổ về khiến cả xã Nghĩa Hành (Nghệ An) ngập sâu trong nước. Toàn bộ 21/21 xóm bị ngập trong lũ.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về đô thị Hà Nội

Hà Nội chuyện xưa phố cũ gồm 39 đoản văn biên khảo về các hoạt động ở Hà Nội giữa thế kỷ XX trở về trước, từ chuyện phố xá, quy hoạch, đến chuyện ăn, chuyện mặc,... của người Hà thành.

Mùa đi qua phố - bạn đọc sẽ rung động theo những cảm nhận riêng, đôi khi rất khác nhau về Hà Nội trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Minh Tuệ/VTC News

