Cấp cứu thành công thuyền viên tàu SEA HERMES bị bệnh trong đêm

Rạng sáng 11/10, theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 của Trung tâm vừa tiếp nhận, vận chuyển cấp cứu thành công thuyền viên người nước ngoài trên tàu SEA HERMES về cảng của đơn vị tại thành phố Vũng Tàu, bàn giao cho các cơ quan chức năng.

Trước đó, vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 10/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin, tàu SEA HERMES, quốc tịch Palau, số MMSI 511101504, đang trên đường hành trình từ Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đi Trung Quốc thì thuyền viên tên Cruz Jesus (sinh năm 31/5/1972, quốc tịch Philippines) có triệu chứng đau bụng dữ dội, nôn mửa, huyết áp tăng cao đột ngột.

Thuyền trưởng tàu SEA HERMES chuyển hướng hành trình về Vũng Tàu và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp đưa người bệnh vào bờ cấp cứu.

Nhận thấy tình hình bệnh nhân rất nguy kịch, có thể nguy hiểm đến tính mạng, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn; Bộ Giao thông vận tải; Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm, cứu nạn SAR 413 đang thường trực tại Vũng Tàu cùng ê kíp bác sĩ khẩn trương rời cảng thực hiện nhiệm vụ.

Đến 21 giờ 9 phút, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu SEA HERMES đưa các nhân viên cứu nạn và bác sỹ lên tàu để sơ cứu ban đầu cho bệnh nhân.

Sau đó, bệnh nhân được chuyển sang tàu SAR 413 để đưa về cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III tại Vũng Tàu, bàn giao cho các cơ quan chức năng cùng đại diện chủ tàu để đến Bệnh viện Pháp-Việt (Thành phố Hồ Chí Minh) điều trị.

