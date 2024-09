Sóng lớn đánh chìm tàu chở hàng trên biển Quảng Nam

Chiều 18/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh về việc tàu hàng An Bình Phát 68 gặp nạn.

Lúc 14h10 chiều nay, trực ban tác chiến Bộ đội Biên phòng Quảng Nam nhận được thông tin tàu hàng An Bình Phát 68 khi hành trình đến vị trí có tọa độ 15°43′N - 10833"E (cách bờ biển xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), khoảng 4,5 hải lý về hướng Đông, thì bị sóng đánh làm nghiêng và chìm hẳn.

Ngay sau đó, 8 thuyền viên trên tàu đã lên bè cứu sinh và gửi yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Hiện, khu vực tàu gặp nạn đang có gió cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Phương tiện của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam không thể tiếp cận khu vực tàu bị nạn.

Được biết, tàu hàng đang chở 4.000 tấn đá, hành trình từ Thanh Hóa đi Quảng Ngãi thì gặp nạn.

Ngay trưa nay (18/9), khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ đêm nay, mưa có thể mở rộng ra Thanh Hóa, Nghệ An.

