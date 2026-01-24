Cao Văn Bình 'mê' ca khúc triệu view

Cao Văn Bình cùng các cầu thủ quay clip trên nền nhạc "Sớm muộn thì". Đây là ca khúc gây sốt ở Anh trai "say hi".

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng ba tại VCK U23 châu Á 2026, thủ môn Cao Văn Bình tung video cùng các đồng đội nhép theo ca khúc Sớm muộn thì.

Với âm nhạc mạnh mẽ, ca từ ý nghĩa và thông điệp về việc cứ nỗ lực, tự tin sẽ nhận được thành quả, Sớm muộn thì có điểm tương đồng với hành trình chiến thắng đầy kiên cường, tự tin, quyết liệt của các cầu thủ U23. Câu hát “Anh biết thế thôi nên anh sẽ phải chiến thắng” như thay cho lời tuyên bố về sự quyết tâm của các cầu thủ.

Đoạn video của Cao Văn Bình nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội với hơn 3 triệu lượt xem sau 15 tiếng đăng tải. Phía dưới video, nhiều khán giả bày tỏ niềm tự hào, hạnh phúc trước chiến thắng của đội tuyển.

Sớm muộn thì do Hustlang Robber, Khoi Vu, Jaysonlei, Nhâm Phương Nam, Mason Nguyễn và Lamoon trình diễn Live Stage 3 của Anh trai “say hi”. Ngay khi ra mắt, bài hát đã được khán giả yêu thích. Đây cũng là một trong những ca khúc nổi tiếng, đạt thành tích tốt nhất của Anh trai “say hi” mùa 2.

Phần trình diễn ca khúc Sớm muộn thì được Hustlang Robber xây dựng theo concept Anime đầy sáng tạo. Sân khấu được thiết kế thành một con tàu khổng lồ lướt giữa biển cả mênh mông, hai bên phủ những dải lưới lớn làm từ dây thừng, tượng trưng cho đại dương rộng lớn.

Sớm muộn thì là một trong những ca khúc thành công nhất Anh trai "say hi" mùa 2. Ảnh: NSX.

Hustlang Robber ví von tiết mục này như chuyến ra khơi trong bộ truyện nổi tiếng One Piece, gửi gắm lời cầu mong bình an cho những ngư dân, thủy thủ giữa biển xa cùng niềm tin rằng ai rồi cũng sẽ trở về.

Về phần nhạc, bài hát mở đầu bằng giai điệu pop nhẹ nhàng, sau đó chuyển mượt mà sang verse rap và R&B. Ca khúc có giai điệu lôi cuốn, cùng đoạn điệp khúc dễ nhớ và phần outro mạnh mẽ, bùng nổ năng lượng. Bài hát ngoài ca từ ý nghĩa còn dẫn dắt được khán giả qua những cảm xúc khác nhau với cấu trúc thú vị.