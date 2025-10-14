Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sắp thu phí theo giá mới

UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết từ ngày 1/11, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ thu phí mức giá mới theo từng nhóm xe; thấp nhất là 2.091 đồng/xe/km, cao nhất là 6.382 đồng/xe/km.

Nút giao Thân Cửu Nghĩa - điểm đầu cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định số 1069 về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 1 theo hình thức hợp đồng BOT (giai đoạn đầu tư phân kỳ).

Theo quyết định, giá dịch vụ được áp dụng cho 5 nhóm phương tiện, chưa bao gồm thuế VAT.

Cụ thể, nhóm 1: Xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải khách công cộng có mức giá 2.091 đồng/km;

Nhóm 2: Xe từ 12 chỗ đến 30 chỗ, xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn có mức giá 3.136 đồng/km.

Nhóm 3: Xe từ 31 chỗ trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức giá 3.436 đồng/km.

Nhóm 4: Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container dưới 40 feet có mức giá 4.418 đồng/km.

Nhóm 5: Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container từ 40 feet trở lên có mức giá 6.382 đồng/km.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/11. Để đảm bảo thu phí hoàn vốn không quá 15 năm theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Thông báo số 99 ngày 18/3/2019, việc điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng đường bộ được dự kiến 3 năm điều chỉnh một lần đã được UBND tỉnh Tiền Giang (nay là Đồng Tháp) phê duyệt. Đối với dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đây là lần điều chỉnh thứ nhất.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có chiều dài 51 km nằm trên địa phận tỉnh Đồng Tháp cũ, điểm đầu tại nút giao Thân Cửu Nghĩa (tiếp nối đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương), điểm cuối ở nút giao An Thái Trung. Đây là tuyến cao tốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đưa vào khai thác vào ngày 30/2/2022, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như giải quyết tình trạng quá tải cho Quốc lộ 1A.

Trên tuyến có 4 trạm thu phí gồm trạm thu phí Km51+940, trạm thu phí Cai Lậy, trạm thu phí Cái Bè và trạm thu phí Km98+320. Tất cả các làn thu phí đều sử dụng công nghệ thu phí điện tử tự động không dừng. Theo báo cáo của đơn vị quản lý vận hành cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, trung bình có khoảng 31.000 (lượt xe/ngày đêm) lưu thông trên tuyến.

Dự kiến cuối năm, đoạn cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cùng làn dừng khẩn cấp, nền đường rộng 32,25 m theo quy mô đã quy hoạch, vận tốc thiết kế 100 km/h.