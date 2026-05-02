Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cao tốc Bắc - Nam đã thu gần 600 tỷ đồng qua ETC

  Thứ bảy, 2/5/2026 10:27 (GMT+7)
Sau 2 tháng vận hành hệ thống thu phí trên 5 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư, gần 6 triệu lượt giao dịch được ghi nhận, mang về khoảng 580 tỷ đồng.

Toàn bộ dữ liệu thu phí từ các trạm trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được truyền về Trung tâm nhằm xử lý và lưu trữ dữ liệu thu phí và kiểm soát dữ liệu tập trung.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), sau 2 tháng triển khai trên 5 tuyến cao tốc do Nhà nước đầu tư (Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây), hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) đã chứng minh năng lực xử lý khối lượng dữ liệu lớn, đồng thời đảm bảo nguồn thu ổn định.

Trong 2 tháng vận hành (từ ngày 2/3 - 30/4/2026), hệ thống ghi nhận gần 6 triệu lượt giao dịch, với tổng doanh thu đạt khoảng 580 tỷ đồng. Trong đó:

Giai đoạn từ 2/3 - 31/3/2026 ghi nhận hơn 2,6 triệu lượt giao dịch, doanh thu đạt hơn 262 tỷ đồng. Giai đoạn từ 1/4 - 30/4/2026 ghi nhận hơn 3,3 triệu lượt giao dịch, doanh thu đạt hơn 317 tỷ đồng.

Riêng ngày 30/4, hệ thống ghi nhận hơn 186.000 lượt giao dịch, doanh thu đạt trên 4 tỷ đồng, tăng gần 45% so với mức trung bình ngày.

Sau 2 tháng vận hành, hệ thống thu phí ETC được ghi nhận vận hành ổn định tại tất cả các nút giao trên các tuyến cao tốc. Tại các điểm nóng giao thông, lưu lượng xe qua trạm luôn được duy trì ở tốc độ ổn định.

Tiếp tục tinh chỉnh, khắc phục lỗi phát sinh trên hệ thống thu phí cao tốc

Về các lỗi kỹ thuật phát sinh, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết hệ thống thu phí không barie đầu vào là giải pháp công nghệ tiên tiến, lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam. Mặc dù đã trải qua các bước kiểm thử nghiêm ngặt, môi trường vận hành thực tế luôn tiềm ẩn nhiều biến số hơn so với các kịch bản giả định. Do đó, việc xuất hiện một số tình huống ngoại lệ trong giai đoạn đầu là khó tránh khỏi đối với các hệ thống công nghệ quy mô lớn.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng khẳng định, các vấn đề phát sinh chủ yếu mang tính cục bộ, quy mô nhỏ và đều được hệ thống giám sát phát hiện, xử lý kịp thời. Cục Đường bộ Việt Nam, các Ban Quản lý dự án và các đơn vị nhà thầu đang phối hợp đồng bộ để tiếp tục tinh chỉnh hệ thống thông qua chiến dịch khắc phục triệt để các lỗi ITS trên 5 tuyến cao tốc.

Các nhà thầu cung cấp thiết bị và giải pháp phần mềm đã cử nhân sự chuyên trách túc trực tại Trung tâm điều hành thu phí, trực tiếp phối hợp để tối ưu quy trình vận hành. Mục tiêu là xử lý dứt điểm các vướng mắc kỹ thuật, đặc biệt đối với hệ thống ETC liên tuyến, trong tháng 5/2026.

https://baochinhphu.vn/hon-6-trieu-giao-dich-hoan-thanh-qua-he-thong-thu-phi-etc-tren-cao-toc-bac-nam-102260501220021972.htm

PT/Báo Chính phủ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

cao tốc Bắc-Nam thu phí ETC

    Đọc tiếp

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý