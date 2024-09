Cao ốc 'mọc như nấm' ven Đại lộ Thăng Long

Giai đoạn 2019-2020, MIK Group gây xôn xao thị trường khi công bố đầu tư chung cư cao cấp The Matrix One tại thị trường phía Tây Hà Nội, nằm giáp Đại lộ Thăng Long, giá bán dự kiến ban đầu 60-70 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, thời điểm đó, giá chung cư cao cấp Hà Nội mới dao động trên 40 triệu đồng/m2, chỉ số ít dự án hạng sang có giá 60-100 triệu đồng/m2. Đến nay, các căn hộ tại The Matrix One được giao dịch quanh mức 90 triệu đồng/m2, vẫn là dự án có giá cao nhất tại khu vực này. Chủ đầu tư cũng đang chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 của dự án.