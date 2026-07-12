Cáo buộc Argentina được 'thiên vị' là lố bịch

Tuyển Argentina một lần nữa gây tranh cãi khi được chơi hơn người trước Thụy Sĩ và giành chiến thắng trong hiệp phụ.

Lionel Messi không ghi bàn nhưng vẫn tạo khác biệt với một pha kiến tạo. Argentina vượt qua Thụy Sĩ sau 120 phút nghẹt thở, bất chấp những tranh cãi về công tác trọng tài.

Tuy nhiên, những lời cáo buộc như "trọng tài ưu ái nhà đương kim vô địch" hay "FIFA bảo vệ Messi" hoàn toàn vô lý và thiếu cơ sở.

Tội của Embolo

Hãy nhìn cách Breel Embolo ngã vật xuống sân như thể bị phạm lỗi, dù trước đó Leandro Paredes chưa hề chạm vào tiền đạo của Rennes. Trọng tài người Bồ Đào Nha João Pinheiro áp dụng chính xác quy định về "xác định nhầm cầu thủ" (mistaken identity), rút lại thẻ vàng dành cho Paredes rồi rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Embolo vì hành vi ăn vạ. Đó là quyết định hoàn toàn đúng luật và không có gì phải tranh cãi.

Số 7 của tuyển Thụy Sĩ khóc nức nở khi rời sân, nhưng anh chỉ có thể tự trách. Trong thời đại VAR, những pha ăn vạ dù tinh vi đến đâu cũng có thể bị phát hiện. Chiếc thẻ vàng đầu tiên của Embolo, sau pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau đối thủ, cũng hoàn toàn xứng đáng.

Công tác trọng tài và VAR hứng chịu rất nhiều chỉ trích tại World Cup 2026, nhưng đây lại là trường hợp công nghệ được vận hành đúng như mục đích ban đầu: sửa sai cho trọng tài và bảo đảm tính công bằng.

Trên thực tế, suốt cả trận, trọng tài Pinheiro bắt khá nương tay với các cầu thủ Thụy Sĩ. Sở hữu ưu thế về thể lực và thể hình, họ nhiều lần chơi rắn, vào bóng từ phía sau, thậm chí có những tình huống đá nguội, nhưng chỉ duy nhất Embolo phải nhận thẻ. Trong khi đó, Argentina có tới ba cầu thủ bị cảnh cáo.

Chính hành động thiếu kiềm chế của Embolo giết chết cơ hội vào bán kết World Cup của Thụy Sĩ. Đó là khoảnh khắc làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Khoảnh khắc Embolo ngã vờ rồi phải nhận thẻ vàng thứ hai trở thành bước ngoặt của trận đấu. Argentina tận dụng lợi thế hơn người để đánh bại Thụy Sĩ và giành vé vào bán kết World Cup 2026.

Suốt hiệp hai, Argentina thi đấu bế tắc, chậm chạp trong tấn công và không ít lần hớ hênh ở hàng thủ. Họ lép vế trước Thụy Sĩ về tốc độ lẫn thể lực và gần như chỉ còn biết trông cậy vào Lionel Messi.

Dù bị phong tỏa rất chặt, đội trưởng Argentina vẫn tạo ra những khoảnh khắc khiến khung thành đối phương chao đảo. Tuy nhiên, trong một ngày thiếu duyên, anh chỉ để lại dấu ấn bằng một pha kiến tạo.

Ở thế 11 đấu 10, Argentina kết liễu trận đấu bằng cú sút đẳng cấp của Julian Alvarez, tiền đạo bị chỉ trích rất nhiều từ đầu giải, trước khi Lautaro Martinez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1. Argentina có thể đã gặp may, nhưng may mắn ấy không đến từ "quà tặng" của trọng tài mà từ sai lầm của đối thủ và khả năng tận dụng cơ hội hiệu quả - phẩm chất không thể thiếu của một nhà vô địch.

Thực tế, những gì diễn ra ở trận Argentina gặp Ai Cập trước đó cũng tương tự. Sau trận đấu, tiền đạo Mustafa Zico bức xúc cáo buộc: "Trận đấu đã bị dàn xếp", còn HLV Hossam Hassan than phiền: "Họ muốn Messi ở lại giải đấu".

Tuy nhiên, các pha quay chậm cho thấy rõ trong tình huống bàn thắng của Zico bị từ chối, Marwan Ateya đã giẫm lên chân Lisandro Martinez ngay thời điểm Ai Cập đoạt bóng và phát động tấn công. Ở tình huống khác, Alvarez cũng cướp bóng trong chân Mohamed Salah hoàn toàn hợp lệ trước khi chuyền để Enzo Fernandez đánh đầu ghi bàn quyết định.

Đáng chú ý, chính Salah cũng không hề phản ứng hay đòi trọng tài thổi phạt.

Chiến dịch bôi nhọ Messi?

Đáng lẽ HLV Hassan phải tự trách bản thân vì không thể giúp Ai Cập bảo toàn lợi thế dẫn 2-0, thay vì đổ lỗi cho trọng tài.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Argentina và khán giả trung lập cũng chỉ ra rằng Mustafa Zico vốn là người hâm mộ Real Madrid và Cristiano Ronaldo. Trước đây, anh từng đăng trên Facebook: "Sau mỗi trận, fan Barca lại lôi trọng tài ra làm cái cớ. Thắng được trận nào đã rồi hãy nói chuyện trọng tài. Với lại... ừ thì, chúng tôi thích mấy quả 'cướp' trắng trợn thế đấy". Giờ đây, chính Zico lại là người công khai chỉ trích công tác điều hành.

Julian Alvarez và Lautaro Martinez lên tiếng đúng lúc, giúp Argentina khuất phục Thụy Sĩ trong hiệp phụ. Theo luật, quyết định truất quyền thi đấu Breel Embolo sau tình huống ăn vạ là hoàn toàn chính xác.

Vì sao mỗi chiến thắng của Argentina lại kéo theo hàng loạt cáo buộc "dàn xếp" và "thiên vị"? Câu trả lời cũng không quá khó hiểu. Trên thế giới có hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu người hâm mộ Cristiano Ronaldo không ưa Messi và Argentina, luôn mong đội bóng Nam Mỹ thất bại.

Cách đơn giản nhất để phủ nhận tài năng cũng như những đóng góp của Messi cho các chiến thắng của Argentina, đồng thời phủ nhận sự vượt trội của anh trước Ronaldo cả về danh hiệu lẫn năng lực chuyên môn, là quy kết mọi thành công đều xuất phát từ "FIFA sắp đặt" hay "trọng tài thiên vị".

Thậm chí, tuần trước, tài khoản bóng đá nổi tiếng Winna FC trên mạng xã hội X còn công khai một email được cho là của đơn vị mang tên "PR360 Sports Communications". Nội dung email hé lộ đề nghị trả thù lao hậu hĩnh cho các nhà sáng tạo nội dung nhằm điều hướng dư luận về giải đấu.

Một trong những mục tiêu được nêu là khoét sâu các tranh cãi liên quan đến trọng tài bằng những từ khóa như "cướp" hay "thao túng", tập trung vào Messi và tuyển Argentina.

Dù truyền thông và mạng xã hội có ồn ào đến đâu, Argentina và Messi vẫn góp mặt ở bán kết World Cup 2026.

Sẽ không dễ để thầy trò Lionel Scaloni bảo vệ thành công chức vô địch khi đội bóng vẫn phụ thuộc khá nhiều vào thiên tài 39 tuổi. Sau những màn trình diễn chật vật trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn, câu hỏi đặt ra là Argentina sẽ có phương án gì mới để đối đầu tuyển Anh.

Dẫu vậy, việc Alvarez và Lautaro Martinez cùng nổ súng sẽ giúp Messi giảm bớt gánh nặng. Argentina cũng cho thấy bản lĩnh của một nhà vô địch khi biết cách giành chiến thắng ở những thời khắc quyết định, dù không phải lúc nào cũng chơi hay hơn đối thủ. Và trong bóng đá đỉnh cao, kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng nhất.

Với Messi, Argentina vẫn có quyền tin vào một điều kỳ diệu khác ở bán kết, thậm chí là trận chung kết World Cup.

Còn với những người luôn tìm cách phủ nhận mọi chiến thắng của Argentina bằng các cáo buộc "dàn xếp" hay "thiên vị", họ sẽ phải tiếp tục chờ thêm ít nhất vài ngày nữa để hy vọng Messi và các đồng đội dừng bước. Cho đến lúc đó, điều an ủi lớn nhất có lẽ chỉ là việc Kylian Mbappé đang chiếm ưu thế trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026.