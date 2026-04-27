Canva vừa có thay đổi lớn

Bộ công cụ Canva AI 2.0 giúp tự động hóa quy trình thiết kế, soạn thảo tài liệu từ câu lệnh tiếng Việt.

Sau thời gian phát hành cho thị trường quốc tế, Canva vừa giới thiệu bộ công cụ Canva AI 2.0 cho thị trường Việt Nam. Bản cập nhật tích hợp loạt tác nhân (agent) để hỗ trợ người dùng thiết kế, tự động hóa quy trình làm việc.

Canva AI 2.0 tập trung vào khả năng thiết kế dựa trên câu lệnh, các công cụ được đưa vào giao diện tương tác thống nhất. Người dùng có thể ra lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên để chatbot tạo bản thiết kế phù hợp nhiều định dạng như slide thuyết trình, văn bản, chia sẻ lên mạng xã hội, bảng tính hay in ấn.

Điểm nổi bật của Canva AI 2.0 đến từ hệ thống ghi nhớ. Theo The Verge, tính năng này học hỏi phong cách làm việc, thiết kế của người dùng theo thời gian, từ đó duy trì tính nhất quán về nhận diện thương hiệu.

Với tính năng Object-Based Intelligence (Trí tuệ dựa trên đối tượng), người dùng có thể yêu cầu chỉnh sửa các yếu tố cụ thể trong file thiết kế tạo bởi AI, chẳng hạn như hình ảnh, kiểu chữ... mà không làm biến đổi phần còn lại.

Tương tự các công cụ truyền thống, AI có thể tạo thiết kế theo lớp (layer), cho phép dễ dàng chỉnh sửa sản phẩm. AI của Canva cũng có thể đọc file HTML trong Canva Code, tạo bảng tính dựa trên câu lệnh.

Các công cụ AI của Canva sẽ hỗ trợ tiếng Việt đầy đủ. Bà Elle Liu, Giám đốc Quốc gia Canva Vietnam, cho biết đây là một trong những thị trường năng động và tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Hơn 20 triệu thiết kế được người dùng Việt tạo ra trên nền tảng mỗi tháng.

Canva có kế hoạch bản địa hóa nhiều tính năng, bao gồm mở rộng mẫu thiết kế (template), hình ảnh phù hợp với văn hóa Việt, phát triển hơn 500 font chữ tiếng Việt cùng các hoạt động giáo dục, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME).

"Chúng tôi đồng hành cùng tất cả doanh nghiệp Việt để cung cấp những khóa học hoàn toàn miễn phí cho SME", bà Lisa Trần, Quản lý Cộng đồng tại Canva Vietnam, cho biết.

Canva cũng hợp tác với một sàn thương mại điện tử lớn để cung cấp mẫu thiết kế, làm việc cùng cơ sở giáo dục để hỗ trợ tài khoản, tổ chức khóa học ứng dụng AI cho giáo viên.

Canva AI 2.0 được xem là bước đi tiếp theo nhằm vượt khỏi ranh giới thiết kế truyền thống. Nền tảng mới có thể kết nối các công cụ như Gmail, Slack, Google Drive hay Zoom để tạo thiết kế, tài liệu cá nhân hóa theo ngữ cảnh. Công cụ hỗ trợ lên lịch tạo thiết kế, tự động thu thập tin tức để tạo nội dung theo xu hướng.

Cuộc đua AI trong lĩnh vực sáng tạo ngày càng khốc liệt. Tính năng AI tạo sinh lần đầu xuất hiện trên Canva vào năm 2023, chỉ vài tháng sau khi ChatGPT ra mắt. Tuy nhiên, các dịch vụ cũ thường xoay quanh tạo slide, hình ảnh hay video độc lập.

Theo TechCrunch, các đối thủ của Canva như Adobe đã ra mắt trợ lý AI Firefly, trong khi Figma cũng trang bị nhiều tác nhân AI tự động hóa.

Trong 12 tháng gần nhất, cổ phiếu Adobe mất đi 30% giá trị, Figma cũng giảm 85% từ khi chào bán lần đầu ra công chúng (IPO). Trong khi đó, startup từ Australia ghi nhận doanh thu 4 tỷ USD năm 2025, giữ định giá 42 tỷ USD .

Canva cũng mua lại một số startup trong lĩnh vực AI để tự xây dựng mô hình. Fortune dẫn lời startup cho biết dịch vụ AI của họ nhanh gấp 7 lần, rẻ hơn 30 lần so với các mô hình "tương đương".