Cannavaro khuyên Ronaldo chơi thêm vài năm

HLV Fabio Cannavaro thừa nhận Uzbekistan không thể ngăn Cristiano Ronaldo khi để siêu sao Bồ Đào Nha có khoảng trống trong vùng cấm.

HLV Cannavaro thừa nhận Uzbekistan trả giá vì để Ronaldo có khoảng trống.

Sau trận thua Bồ Đào Nha 0-5 tại World Cup 2026 rạng sáng 24/6, HLV Fabio Cannavaro dành nhiều lời khen cho Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, tiền đạo này vẫn ghi cú đúp và cho thấy bản năng săn bàn đáng sợ.

“Chúng tôi biết trận đấu này sẽ rất khó. Uzbekistan để thủng lưới hai bàn quá sớm. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng điều quan trọng là không được để chuyện đó xảy ra”, Cannavaro chia sẻ.

Theo HLV người Italy, Uzbekistan cố gắng bắt nhịp trở lại sau khởi đầu tệ. Tuy nhiên, bàn thắng bị từ chối khiến tinh thần toàn đội bị ảnh hưởng. Trước một đối thủ mạnh như Bồ Đào Nha, sai lầm nhỏ cũng có thể khiến Uzbekistan phải trả giá.

Cannavaro thừa nhận Bồ Đào Nha ở đẳng cấp rất cao. Ông cho rằng Colombia là đội mạnh, nhưng Bồ Đào Nha còn vượt trội hơn.

“Chúng tôi đã gặp Colombia, rồi bây giờ là Bồ Đào Nha. Colombia rất mạnh, nhưng Bồ Đào Nha ở một đẳng cấp khác. Họ xuất sắc ở mọi mặt và là một trong những đội hàng đầu thế giới”, Cannavaro nói.

Điều khiến Cannavaro tiếc nhất là Uzbekistan không thể khóa được Ronaldo trong vùng cấm. Trước trận, ông cảnh báo các học trò rằng không được để Ronaldo có khoảng trống, dù chỉ là rất nhỏ.

“Tôi đã nói với các cầu thủ rằng nếu để Cristiano Ronaldo có một chút khoảng trống, chúng tôi sẽ gặp rắc rối. Điều đó đã xảy ra, và cậu ấy ghi hai bàn”, HLV Uzbekistan cho biết.

Cannavaro đánh giá Ronaldo vẫn rất nguy hiểm nhờ khả năng di chuyển thông minh. Ở tuổi 41, anh không cần chạy quá nhiều, nhưng luôn biết chọn đúng vị trí để kết thúc pha bóng.

“Các cầu thủ Bồ Đào Nha chơi vì Ronaldo. Cậu ấy rất thông minh trong cách di chuyển trong vùng cấm”, Cannavaro nhận xét.

Ronaldo vẫn cho thấy đẳng cấp ở tuổi 41.

HLV từng vô địch World Cup 2006 cũng bày tỏ sự khâm phục với khát khao thi đấu của Ronaldo. Theo ông, nhiều cầu thủ ở tuổi này đã nghĩ đến chuyện giải nghệ, nhưng Ronaldo vẫn ra sân, ghi bàn và phá kỷ lục ở World Cup.

“Ronaldo đã 41 tuổi nhưng vẫn còn rất nhiều khát khao. Cậu ấy là người yêu bóng đá. Ronaldo đã đi vào lịch sử và sẽ trở thành bất tử, nhưng vẫn tiếp tục chơi như vậy”, Cannavaro nói.

Sau trận, Cannavaro còn trực tiếp nói chuyện với Ronaldo và khuyên anh tiếp tục thi đấu thêm vài năm nữa. “Cậu ấy đang tận hưởng bóng đá. Chỉ cần nhìn Ronaldo là thấy. Cậu ấy có thể trạng rất tốt. Tôi hy vọng Ronaldo sẽ tiếp tục chơi bóng thêm vài năm”, HLV Uzbekistan chia sẻ.

Chiến thắng 5-0 giúp Bồ Đào Nha giải tỏa áp lực, còn Ronaldo một lần nữa chứng minh vì sao anh vẫn là tâm điểm. Dù không còn ở thời đỉnh cao, siêu sao 41 tuổi vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc và trừng phạt đối thủ.

Với Ronaldo, chỉ cần một khoảng trống trong vùng cấm là đủ.