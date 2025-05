Cảnh tượng hiếm có tại New Zealand

Hai loài động vật quý hiếm và được yêu thích nhất ở New Zealand - một con chim takahē lớn không biết bay và một con bò sát tuatara cổ đại - đã được quay lại khi đang đuổi bắt và cắn nhau, theo Guardian.

Nick Fisentzidis, nhân viên kiểm lâm trên đảo Tiritiri Matangi, đã nhìn thấy con takahē tấn công tuatara. Anh nhanh chóng lấy điện thoại ra để ghi lại cảnh quay hiếm hoi này.

“Tôi thấy chúng cắn nhau một chút”, Fisentzidis nói. “Takahē chắc chắn đã cắn vào đuôi của tuatara, và chúng đã có một chút xô xát”.

Đoạn video cho thấy cảnh takahē rượt đuổi ráo riết tuatara, nhưng tình thế đã đảo ngược khi loài bò sát này quay lại đối đầu.

“Tôi đi theo chúng xuống dốc, và con tuatara đã phản đòi vài cú cắn nên con takahē lùi lại và lẻn vào trong rừng”, Fisentzidis cho biết.

Loài takahē xanh tròn từng được tuyên bố tuyệt chủng vào năm 1898, sau khi quần thể vốn đã suy giảm bị tàn phá bởi sự xuất hiện các loài động vật do người định cư châu Âu mang đến, như chồn hôi, mèo, chồn sương và chuột.

Sau khi được phát hiện lại vào năm 1948, số lượng của chúng hiện ở mức khoảng 500, tăng 8% mỗi năm.

Trong khi đó, tuatara thường được gọi là "hóa thạch sống" và là loài duy nhất còn sống sót của bộ bò sát cổ đại Sphenodontia. Đây là nhóm đã tồn tại trên Trái Đất cùng với khủng long cách đây 225 triệu năm.

Chúng có thể sinh sản ở độ tuổi trên 100 và sống tới 200 năm. Đặc điểm này khiến chúng trở thành một trong những sinh vật sống lâu nhất. Chúng được xếp vào diện "có nguy cơ" tuyệt chủng và chủ yếu sống trên một số ít đảo ngoài khơi, không có động vật săn mồi.

Takahē và tuatara chỉ cùng tồn tại ở hai địa điểm: Tiritiri Matangi và Zealandia, khu bảo tồn sinh thái đô thị ở Wellington.

