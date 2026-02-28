Cảnh tượng gây choáng trong lễ hội khỏa thân ở Nhật Bản

Sự kiện Warabi được tổ chức trong bối cảnh các lễ hội khỏa thân đang đối mặt với tương lai bấp bênh vì những tai nạn gần đây. Trước đó, lễ hội khỏa thân Saidaiji Eyo hơn 500 năm tuổi tại Okayama rơi vào khủng hoảng sau sự cố “kẹp thịt” khiến 3 người bất tỉnh và nhiều người khác nhập viện. Tai nạn xảy ra khi hàng nghìn đàn ông chen lấn trong bóng tối để giành gậy linh thiêng, buộc lực lượng cứu hộ phải cấp cứu tại chỗ. Sự việc làm dấy lên tranh cãi gay gắt về ranh giới giữa truyền thống khắc nghiệt và an toàn công cộng. Ban tổ chức cho biết sẽ rà soát toàn bộ quy tắc, thậm chí không loại trừ khả năng chấm dứt lễ hội 500 năm tuổi.