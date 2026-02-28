Cảnh tượng gây choáng trong lễ hội khỏa thân ở Nhật Bản

|
Những người đàn ông chỉ mặc khố dầm mình trong mưa lạnh để tham gia một lễ hội cầu mùa có lịch sử hơn hai thế kỷ, diễn ra trên một thửa ruộng nhỏ lầy lội nằm giữa khu dân cư bên ngoài thủ đô Tokyo.
|
Tại sự kiện, những người tham gia được chia thành từng nhóm. Trong cái lạnh cắt da và cơn mưa nặng hạt, họ nghiến răng chịu rét, xếp thành các kim tự tháp người, lao vào nhau và quật ngã đối phương xuống bùn, trong những màn vật lộn mang ý nghĩa dâng lời cầu nguyện cho một mùa màng bội thu.
|
“Lễ hội này có lịch sử rất lâu đời”, anh Takeshi Seino, giáo viên tham gia sự kiện lần thứ ba, cho biết hôm 25/2 tại lễ hội Warabi Hadaka Matsuri ở thành phố Yotsukaido.
|
Theo ban tổ chức, lễ hội khỏa thân Warabi có lịch sử khoảng 200 năm và được duy trì với mong ước mùa màng trúng lớn. Nghi thức này bắt nguồn từ thời người dân làng Warabi - một ngôi làng nằm giữa những cánh đồng lúa - từng vật lộn cùng ngựa ngay trên ruộng, ông Kenji Tsuruoka, một trong các nhà tổ chức, cho biết.
|
Bên cạnh việc cầu mùa, người tham gia còn cầu chúc trẻ em lớn lên khỏe mạnh. Năm nay, một số người thậm chí mang theo con sơ sinh tới thửa ruộng bùn trước khi bước vào phần thi vật.
|
Dù khu vực này nay đã thay đổi nhiều so với 200 năm trước, khi phần lớn đất nông nghiệp không còn, truyền thống lễ hội vẫn giữ vai trò quan trọng đối với cộng đồng cư dân địa phương. “Năm nay không có nhiều mưa, nhưng hôm nay thì mưa như trút”, ông Kenji Nagata, 60 tuổi, một người tham gia, chia sẻ. “Hãy xem đó là cơn mưa may mắn”.
|
Sự kiện Warabi được tổ chức trong bối cảnh các lễ hội khỏa thân đang đối mặt với tương lai bấp bênh vì những tai nạn gần đây. Trước đó, lễ hội khỏa thân Saidaiji Eyo hơn 500 năm tuổi tại Okayama rơi vào khủng hoảng sau sự cố “kẹp thịt” khiến 3 người bất tỉnh và nhiều người khác nhập viện. Tai nạn xảy ra khi hàng nghìn đàn ông chen lấn trong bóng tối để giành gậy linh thiêng, buộc lực lượng cứu hộ phải cấp cứu tại chỗ. Sự việc làm dấy lên tranh cãi gay gắt về ranh giới giữa truyền thống khắc nghiệt và an toàn công cộng. Ban tổ chức cho biết sẽ rà soát toàn bộ quy tắc, thậm chí không loại trừ khả năng chấm dứt lễ hội 500 năm tuổi.
|
Một lý do khác khiến các lễ hội như Warabi có nguy cơ mai một đó là vấn đề già hóa dân số tại Nhật Bản. Vì thiếu người tham gia, một số lễ hội khỏa thân thậm chí phải nới lỏng quy tắc, cho phép cả phụ nữ tham gia trong vài năm gần đây.
