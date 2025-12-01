Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh tượng điên rồ ở bóng đá Hà Lan

  • Thứ hai, 1/12/2025 09:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 1/12, trận đấu giữa Ajax và Groningen thuộc vòng 14 Eredivisie buộc phải hủy khi CĐV chủ nhà phóng một màn pháo sáng khổng lồ từ khán đài.

Trận đấu của Ajax bị hủy bởi pháo sáng.

Sự cố xảy ra ở phút thứ 5, khi Groningen đang triển khai tấn công thì hàng loạt pháo hoa nổ rầm rộ phía sau khung thành Ajax. Các cầu thủ lập tức dừng lại và rút khỏi khu vực nguy hiểm, dẫn đến trận đấu bị tạm hoãn ngay lập tức.

Theo nguồn tin từ Hà Lan, màn pháo hoa được thực hiện để tưởng nhớ một CĐV của Ajax có tên Paddy, qua đời tháng trước. Trong hơn một phút, pháo hoa vẫn tiếp tục nổ, trong khi cầu thủ của 2 đội không còn hiện diện trên sân.

Các camera truyền hình ghi lại cảnh tượng một CĐV hú hồn bấu vào tai để che tiếng nổ vang trời. Trọng tài cuối cùng quyết định hủy trận đấu, vì không thể đảm bảo an toàn cho cầu thủ. Ajax xác nhận trên trang chủ: "Trận đấu Ajax - Groningen bị hủy hoàn toàn và sẽ không được tiếp tục".

Cảnh hỗn loạn trên sân của Ajax.

Đội chủ sân Amsterdam Arena sau đó lên án hành động của CĐV và cam kết truy tìm những người chịu trách nhiệm. Ajax nhấn mạnh: "Hành vi là không thể chấp nhận. An toàn của khán giả và cầu thủ bị đe dọa. Pháo sáng không có chỗ trong sân vận động. Chúng tôi sẽ xem lại băng ghi hình và thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý những cá nhân vi phạm".

Đây không phải là lần đầu tiên một trận đấu châu Âu rơi vào hỗn loạn vì pháo sáng. Trước đó, tại Thụy Điển, một sân bóng cũng bùng cháy dữ dội sau khi CĐV ném pháo xuống mặt cỏ.

Theo ESPN, khả năng cao Ajax sẽ nhận án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá Hà Lan vì để tình trạng này xảy ra.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

