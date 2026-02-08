Cảnh sát đột kích quán bar hơn 500 người ở TP.HCM lúc rạng sáng

Rạng sáng 8/2, Công an TP.HCM bất ngờ kiểm tra hành chính quán bar APLUS (phường Cầu Ông Lãnh). Xét nghiệm nhanh hơn 500 khách và nhân viên có mặt, lực lượng chức năng phát hiện 17 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Khoảng 1h ngày 8/2, theo kế hoạch công tác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Cầu Ông Lãnh tiến hành kiểm tra hành chính quán bar APLUS trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh.

Thời điểm kiểm tra, quán bar đang hoạt động với hơn 500 khách và nhân viên.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán.

Qua kiểm tra và xét nghiệm nhanh, lực lượng chức năng bước đầu xác định 17 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy; đồng thời phát hiện 2 trường hợp có dấu hiệu nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng kiểm tra quán.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang lập hồ sơ, phân loại, tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, đúng người, đúng hành vi; không làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của các tổ chức, cá nhân không liên quan.