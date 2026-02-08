Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 đạt cấp độ 3 của Liên hợp quốc

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Việt Nam (VNFPU1) chính thức được phê duyệt từ Cấp độ 2 nâng lên Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực của Liên hợp quốc (PCRS).

Việc VNFPU1 của Việt Nam chính thức được nâng lên Cấp độ 3 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực của Liên hợp quốc không chỉ là một thành tích kỹ thuật thuần túy, mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của lực lượng Công an Việt Nam trong kiến trúc gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Việc VNFPU1 được nâng lên Cấp độ 3 phản ánh sự ghi nhận của Liên hợp quốc, theo đó đánh giá đơn vị không chỉ hoàn thiện về tổ chức, quân số, chỉ huy - tham mưu, mà còn chứng minh được khả năng tác nghiệp thực tế thông qua các cuộc đánh giá, kiểm tra tại chỗ của Liên hợp quốc. Trang bị, phương tiện kỹ thuật, khả năng tự bảo đảm hậu cần, y tế, thông tin liên lạc và công tác huấn luyện đều đạt chuẩn quốc tế, sát với môi trường phái bộ.

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 thăng hạng Cấp độ 3 của Liên hợp quốc

Quan trọng hơn, lực lượng ở Cấp độ 3 đã được huấn luyện đồng bộ theo kịch bản nhiệm vụ, có khả năng phối hợp, xử lý tình huống phức tạp và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy định của Liên hợp quốc.

Về mặt chiến lược, việc đạt PCRS cấp độ 3 cho thấy sự cam kết mạnh mẽ và uy tín cao của quốc gia cử quân, cảnh sát đối với hoạt động gìn giữ hòa bình. Đây được xem là "bước đệm quyết định" để đơn vị tiến tới triển khai thực tế, đồng thời khẳng định tính chuyên nghiệp, kỷ luật và khả năng hội nhập quốc tế của lực lượng tham gia.

Đối với lực lượng Gìn giữ hòa bình của Bộ Công an, việc đạt Cấp độ 3 phản ánh sự trưởng thành về tư duy và phương thức tham gia gìn giữ hòa bình của Việt Nam: từ "tham gia" sang "đóng góp thực chất".

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình đã được xây dựng theo hướng hiện đại, chuẩn hóa quốc tế, chú trọng đồng thời ba trụ cột: năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị và phẩm chất nhân văn. Các chương trình huấn luyện không chỉ tập trung vào kỹ thuật nghiệp vụ, mà còn đề cao kỹ năng giao tiếp cộng đồng, xử lý tình huống nhạy cảm về giới và bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương - những yêu cầu ngày càng cốt lõi trong hoạt động gìn giữ hòa bình hiện đại.

Từ góc độ đối ngoại, Cấp độ 3 mang lại cho Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Việt Nam vị thế chủ động hơn trong cơ chế phân bổ lực lượng của Liên hợp quốc, mở rộng khả năng được lựa chọn triển khai sớm tới các điểm nóng. Điều này đồng nghĩa với việc tiếng nói và kinh nghiệm của Công an Việt Nam có thêm không gian lan tỏa, đóng góp trực tiếp vào ổn định an ninh khu vực và củng cố pháp quyền tại các quốc gia tiếp nhận. Đồng thời, đây cũng là kênh quan trọng để tiếp thu thực tiễn quốc tế, nâng cao năng lực trong nước và thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương về an ninh.

Thành tựu này là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là minh chứng sinh động cho cam kết lâu dài của Việt Nam đối với hòa bình, ổn định và hợp tác quốc tế - những giá trị cốt lõi trong một thế giới còn nhiều biến động.