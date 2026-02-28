Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cặp song sinh chém người vì mâu thuẫn chơi bầu cua

Hai anh em song sinh Trương Thái Dũ và Trương Quan Duy mang theo dao tìm đến nhà đánh anh Nguyễn Hồng Hiếu gây thương tích 13%.

Ngày 28/2, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp Công an xã Ninh Sơn vận động ra trình diện thành công hai anh em song sinh Trương Thái Dũ và Trương Quan Duy (cùng sinh năm 1995, trú tại thôn 7, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) là đối tượng thuộc diện truy tìm để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Công an thực hiện quy trình tố tụng đối với Trương Quan Duy (bìa phải). Ảnh: CACC.

Trước đó, ngày 8/3/2025, do có mâu thuẫn về chuyện chơi bầu cua, nên Dũ và Duy gây gổ, đánh nhau với anh Nguyễn Hồng Hiếu (sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Ninh Sơn). Đến 21h cùng ngày, Dũ và Duy mang theo dao tìm đến nhà anh Hiếu để đánh, gây thương tích cho anh Hiếu 13% và gây thương tích cho bạn hàng xóm của anh này là Huỳnh Nhật An Nguyên 2 %.

Đối tượng Trương Thái Dũ trình diện ngày 26/2. Ảnh: CACC.

Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Qua công tác vận động đối tượng truy tìm, Trương Quan Duy đã về trình diện ngày 23/2. Đến ngày 26/2, Trương Thái Dũ cũng đến cơ quan công an trình diện và thực hiện quá trình tố tụng theo quy định.

Lữ Hồ/Tiền Phong

