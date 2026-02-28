Cặp song sinh chém người vì mâu thuẫn chơi bầu cua

Ngày 28/2, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phối hợp Công an xã Ninh Sơn vận động ra trình diện thành công hai anh em song sinh Trương Thái Dũ và Trương Quan Duy (cùng sinh năm 1995, trú tại thôn 7, xã Ninh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) là đối tượng thuộc diện truy tìm để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
|
Công an thực hiện quy trình tố tụng đối với Trương Quan Duy (bìa phải). Ảnh: CACC.
Trước đó, ngày 8/3/2025, do có mâu thuẫn về chuyện chơi bầu cua, nên Dũ và Duy gây gổ, đánh nhau với anh Nguyễn Hồng Hiếu (sinh năm 1991, trú tại thôn 6, xã Ninh Sơn). Đến 21h cùng ngày, Dũ và Duy mang theo dao tìm đến nhà anh Hiếu để đánh, gây thương tích cho anh Hiếu 13% và gây thương tích cho bạn hàng xóm của anh này là Huỳnh Nhật An Nguyên 2 %.
|
Đối tượng Trương Thái Dũ trình diện ngày 26/2. Ảnh: CACC.
Sau khi gây án, cả hai bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh. Qua công tác vận động đối tượng truy tìm, Trương Quan Duy đã về trình diện ngày 23/2. Đến ngày 26/2, Trương Thái Dũ cũng đến cơ quan công an trình diện và thực hiện quá trình tố tụng theo quy định.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.