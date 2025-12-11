Cảnh sát đột kích khám xét văn phòng của PSY

PSY đang tiếp tục bị điều tra vì cáo buộc nhận đơn thuốc điều trị rối loạn lo âu Xanax và mất ngủ Stilnox tại một bệnh viện ở Seoul mà không qua thăm khám trực tiếp.

Ngày 11/12, tờ Chosun đưa tin cảnh sát đột kích vào văn phòng và xe của PSY vì nghi ngờ vận chuyển thuốc ngủ. Theo công ty quản lý của PSY, P Nation, Sở cảnh sát Seodaemun, Seoul đã tiến hành khám xét văn phòng và phương tiện đi lại của công ty tại Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul vào 4/12 với cáo buộc vi phạm Luật Y tế.

Cảnh sát được cho là đang thu giữ điện thoại di động của PSY và tiến hành điều tra pháp y kỹ thuật số.

PSY tiếp tục gặp rắc rối. Ảnh: News1.

Liên quan đến vấn đề này, P Nation tuyên bố: “Chúng tôi đã tích cực hợp tác với yêu cầu của các cơ quan điều tra và sẽ tiếp tục thực hiện biện pháp cần thiết theo đúng quy trình pháp luật”.

PSY bị cáo buộc nhận đơn thuốc điều trị rối loạn lo âu Xanax và thuốc điều trị mất ngủ Stilnox tại một bệnh viện đại học ở Seoul từ 2022 cho đến gần đây. Tuy nhiên, nam rapper không hề tham vấn trực tiếp với bác sĩ mà nhận thuốc thông qua quản lý.

Cảnh sát đã nhận được đơn khiếu nại vào tháng 8 và bắt giữ giáo sư A - người kê đơn thuốc, với tư cách nghi phạm.

Tháng 9, cảnh sát công bố kế hoạch triệu tập PSY để thẩm vấn. Thời điểm đó, cảnh sát cho biết: "Chúng tôi đang điều tra những người liên quan và phân tích các vật phẩm bị tịch thu. Chúng tôi cũng thẩm vấn những người liên quan đến quá trình cấp đơn thuốc".

Liên quan đến vấn đề này, công ty quản lý của PSY, P Nation giải thích: "Việc nhờ người khác nhận thuốc ngủ theo đơn là một sai lầm rõ ràng. Chúng tôi xin lỗi. PSY đã được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mãn tính và đang dùng thuốc ngủ theo chỉ định của nhân viên y tế. Anh ấy đã uống đúng liều lượng theo hướng dẫn của nhân viên y tế".

Công ty khẳng định đơn thuốc đó được PSY sử dụng trực tiếp, chứ không phải được kê thay cho quản lý. Người quản lý chỉ được yêu cầu tới lấy giúp thuốc cho PSY.

Loại thuốc mà PSY được kê đơn có công dụng hướng thần, dùng để điều trị rối loạn giấc ngủ, rối loạn lo âu và trầm cảm. Ngoại trừ những trường hợp cực kỳ đặc biệt, việc ủy ​​quyền nhận đơn thuốc bị nghiêm cấm.

PSY sinh năm 1977, là một trong những rapper đình đám Hàn Quốc. Anh trở thành hiện tượng thế giới sau cơn sốt Gangnam Style phát hành năm 2012. Vào 24/11/2012, Gangnam Style trở thành video được xem nhiều nhất trong lịch sử YouTube, vượt qua Baby của Justin Bieber.