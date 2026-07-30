Cảnh người dân TP.HCM cố lao qua đoạn nước ngập gần lút xe máy

Cơn mưa lớn khiến khu vực trước ga Đại học Quốc gia trên tuyến Metro số 1 (TP.HCM) ngập sâu, nhiều xe máy chết máy, giao thông ùn ứ kéo dài.

Một người dân cố lái xe máy qua đoạn ngập sâu ở cạnh ga metro TP.HCM. Ảnh: 98.duck/Threads.

Chiều 29/7, mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ở TPHCM ngập sâu đúng giờ tan tầm. Nhiều phương tiện chết máy, người dân phải bì bõm lội nước để về nhà.

Khu vực cạnh ga Đại học Quốc gia trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dọc Xa lộ Hà Nội, là một trong những điểm ngập nặng. Trên mạng xã hội, hình ảnh một người dân cố lái xe máy vượt qua đoạn ngập sâu, khiến phương tiện như chìm nghỉm dưới nước, thu hút sự chú ý.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, đơn vị vận hành tuyến Metro số 1, cho biết khoảng 17h chiều 29/7, khu vực phía gần ga Đại học Quốc gia xảy ra ngập cục bộ do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ xảy ra trên mặt đường và không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà ga.

"Lịch trình đưa đón khách của tuyến Metro vẫn được duy trì đúng giờ, an toàn và hoạt động đi lại của hành khách sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn", đại diện ban quản lý cho hay.

Mưa lớn tại TP.HCM chiều qua khiến một số tuyến đường ùn tắc giao thông bao gồm khu vực ga Metro Đại học Quốc gia. Ảnh: quintus.diep.

Theo đơn vị vận hành, các ga trên cao của Metro số 1 được thiết kế với cao độ nền cao hơn mặt đường nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác. Hệ thống thoát nước, lối lên xuống và khu vực đón trả khách không ghi nhận nước tràn vào nhà ga hay ảnh hưởng đến việc vận hành tàu.

Đại diện đơn vị cũng cho biết lực lượng vận hành thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, kiểm tra các khu vực kỹ thuật để bảo đảm an toàn.

Cũng chật vật về nhà vì vướng đoạn ngập sâu ở khu vực ga Đại học Quốc gia chiều 29/7, chị Thu Hương, nhân viên văn phòng làm việc tại khu công nghệ cao, kể lại: "Tôi thấy nhiều người cố chạy qua đoạn ngập rồi xe tắt máy giữa đường. Tôi không dám đi tiếp, phải đứng chờ nước rút bớt mới di chuyển".

Tương tự, anh Minh Quân (27 tuổi, sống tại Thủ Đức) tan làm lúc khoảng 17h chiều 29/7, vừa đến đoạn Xa lộ Hà Nội thì xe gần như không thể nhích. "Nước ngập khá sâu, nhiều xe máy chết máy nên ai cũng phải đi rất chậm. Bình thường đoạn này chỉ mất khoảng 15 phút nhưng hôm qua tôi mất gần một tiếng mới về đến nhà", anh cho hay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều khu vực tại TP.HCM chiều 29/7 ghi nhận mưa vừa đến mưa rất to do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh kết hợp với nhiễu động khí quyển. Lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường không kịp tiêu thoát nước, xuất hiện ngập cục bộ.

Ngoài khu vực ga Đại học Quốc gia, một số tuyến đường như Xa lộ Hà Nội, Quốc Hương, Đỗ Xuân Hợp, Song Hành và Bà Triệu (xã Hóc Môn), cũng ghi nhận tình trạng ngập, gây ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Nhiều người dân cho biết phải mất gấp hai đến ba lần thời gian so với ngày thường để di chuyển về nhà sau giờ làm.

Cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến những ngày đầu tháng 8, mưa rào và dông vẫn xuất hiện thường xuyên tại TP.HCM và Nam Bộ, chủ yếu vào buổi chiều và tối.