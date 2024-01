Cảnh Huyền Baby nằm lên người vũ công nam bị nói giống 'Stay Tonight'

Sau khi tiết mục của Huyền Baby vướng tranh cãi vì giống vũ đạo từ Chungha, Sunmi, ITZY, khán giả chỉ ra nhiều phần trình diễn khác trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng cóp nhặt Kpop.

Trong Công diễn 5 lên sóng tối 13/1, Huyền Baby đấu đối kháng với Quỳnh Nga và Diệp Lâm Anh. Cô thể hiện ca khúc Đã không yêu thì thôi với vũ đạo sexy. Tuy nhiên, màn trình diễn của Huyền Baby đang gây tranh cãi trên mạng xã hội vì khán giả cho rằng nhiều động tác trong tiết mục giống ca sĩ Hàn Quốc.

Cụ thể khán giả chỉ ra cảnh Huyền Baby nằm lên người các vũ công nam, sau đó họ lăn mình trên sân khấu giống Stay Tonight của nữ ca sĩ Chungha. Cảnh Huyền Baby uốn người và làm động tác bắn súng tương đồng Mafia In The Morning của ITZY và Gashina của Sunmi.

Ở phần cuối tiết mục, Huyền Baby ngồi lên người vũ công nam. Ở phía sau cô, các vũ công lần lượt vẫy tay. Ý tưởng này giống một ca khúc khác của Sunmi là Tail. Màn vũ đạo trong tiết mục do biên đạo Lan Nhi thực hiện.

Đã không yêu thì thôi (ảnh trái) bị so sánh với vũ đạo của Chungha.

Sau khi tranh cãi liên quan đến tiết mục của Huyền Baby dấy lên, khán giả chỉ ra rất nhiều phần trình khác trong Chị đẹp đạp gió rẽ sóng na ná các vũ đạo Kpop. Đoạn break dance trong tiết mục Chị ngả em nâng được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với How You Like That của BlackPink.

Một đoạn vũ đạo của Diệp Lâm Anh trong phần thi này giống Swalla của Lisa. Đoạn Trang Pháp, Quỳnh Nga được vũ công nhấc bổng lên và catwalk ngược ở Đi đu đưa đi tại Công diễn 1 được so sánh với Woman của BoA…

Ý tưởng lộn ngược đầu trong Đi đu đưa đi (ảnh trái) giống Woman của BoA.

Khán giả cho rằng biên đạo của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đang cóp nhặt các động tác khác nhau trong những màn trình diễn của sao Kpop để đưa vào tiết mục ở chương trình.

“Là giống luôn rồi chứ không chỉ trùng hợp nữa”, “Thế này là mượn ý tưởng luôn rồi. Những vũ đạo này đâu có phổ biến nên nói vô tình trùng hợp thì khó tin lắm”, “Vũ đạo trong chương trình hay được cóp nhặt từ Kpop”, “Từ khi xem Chị ngả em nâng là mình đã thấy giống nhiều bài Kpop rồi”, “Show này toàn xào lại vũ đạo”, khán giả bình luận.

Thời gian qua, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng vướng nhiều tranh cãi, từ cách thức bình chọn tới việc nhiều chị đẹp tài năng bị loại trong khi H’Hen Niê, Diệu Nhi hát không tốt nhưng vẫn tiến sâu.