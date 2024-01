MC Đức Bảo xin lỗi

Từ tối 13/1, hình ảnh của MC Đức Bảo kèm câu trích dẫn về việc sinh con lan truyền rồi dấy lên tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, câu trích dẫn có nội dung: “Nếu đứa con sinh ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn, vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện”.

Một số tài khoản đồng tình với quan điểm trên, trong khi số khác phản ứng dữ dội. Họ cho rằng câu nói trên xúc phạm, làm tổn thương những gia đình có điều kiện kinh tế eo hẹp nhưng vẫn muốn sinh con.

Sáng 14/1, MC Đức Bảo lên tiếng về tranh cãi. Đức Bảo khẳng định phát ngôn trên không phải của cá nhân anh.

“Hiểu lầm này xuất phát từ việc bên cạnh trang cá nhân, tôi còn có một page do ê-kíp quản lý, chủ yếu đăng các meme hài hước, đôi khi lồng một chút triết lý với mục đích đơn thuần là chia sẻ. Vậy nên, chia sẻ trên cũng là một phần trong số đó. Một quan điểm tuy không phổ biến, nhưng đáng để suy ngẫm về lựa chọn sinh con có trách nhiệm”, MC giải thích.

“Về nội dung này, bản thân tôi nghĩ đó như một lời nhắc về trách nhiệm của người làm cha, làm mẹ, hãy mang con đến thế giới này khi đã suy nghĩ thấu đáo và có sự chuẩn bị tốt nhất trong khả năng có thể. Chắc chắn không ai muốn chứng kiến thêm những mảnh đời bị bỏ rơi, những em nhỏ thay vì được học tập, vui chơi lại bị ép lao động nặng nhọc trong những điều kiện tồi tàn nhất. Chỉ vậy thôi mọi người”, anh tiếp tục.

MC khẳng định chia sẻ đang gây tranh cãi chỉ là câu trích dẫn được ê-kíp lấy từ nơi khác về sử dụng chứ không phải phát ngôn từ cá nhân anh. Tuy nhiên, nội dung đó nhận sự quan tâm, bàn luận lớn. Do đó, MC lấy làm tiếc khi câu trích dẫn mang đến những hiểu lầm không đáng có, tạo ra cảm xúc tiêu cực cho một số người.

“Lựa chọn sao vẫn là quyền tự do của mỗi người. Sinh con hay không sinh, điều kiện thế nào là đủ hay chưa đủ, đều là suy nghĩ, quyết định rất riêng của mỗi cặp đôi, mỗi gia đình. Một lần nữa, rất xin lỗi mọi người vì những hiểu lầm, trải nghiệm không đáng có”, anh bày tỏ.

Dưới bài đăng của Đức Bảo, một khán giả bày tỏ: “Quan điểm của bạn nếu nói rõ ra ngay từ đầu như thế này đã không gây hiểu lầm. Câu nói của bạn dễ làm cho những người lao động bình thường, thu nhập trung bình và thấp cảm thấy tự ti vì chẳng lẽ họ không có quyền làm bố, làm mẹ”.

MC trả lời: “Mình cũng lấy làm tiếc nếu quan điểm đó động chạm và tổn thương một số người. Nhưng cũng mong bạn hiểu cho, mình không phải tác giả của câu nói như mình đã trình bày rất rõ ở phía trên”.

Đức Bảo sinh năm 1987, là MC được biết tới nhờ Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng… Anh từng đoạt giải vàng tại Người dẫn chương trình truyền hình 2013.

