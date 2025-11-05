Cánh cửa World Cup đang khép lại với Neymar

Từ biểu tượng của bóng đá Brazil, Neymar giờ đang đứng ngoài kế hoạch của Carlo Ancelotti. Dữ liệu thể lực, phong độ và cả niềm tin đều chống lại anh trên hành trình đến World Cup 2026.

Đã qua rồi thời Neymar là trung tâm của mọi kế hoạch. Theo UOL, HLV Carlo Ancelotti gần như gạch tên anh khỏi danh sách chuẩn bị cho World Cup 2026. Nhà cầm quân người Italy không còn xem ngôi sao của Santos đủ khả năng đáp ứng cường độ thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.

Các chuyên gia của tuyển Brazil theo dõi sát Neymar trong suốt quá trình hồi phục. Dữ liệu GPS và chỉ số sinh lý cho thấy anh đang ở “mức thấp hơn đáng kể so với cầu thủ đỉnh cao”.

Một nguồn tin trong nội bộ cho biết: “Không còn sự hào hứng hay kỳ vọng rằng cậu ấy có thể trở lại như trước”. Nói cách khác, Neymar mất niềm tin từ những người từng đặt cả giấc mơ vào anh.

Ancelotti giữ thái độ điềm đạm khi nói về tương lai đội tuyển, nhưng ông không giấu quan điểm: Brazil chỉ cần những cầu thủ có thể trạng tốt nhất. Trong buổi họp báo mới đây, ông tuyên bố chọn xong “17 đến 18 cái tên” và khẳng định giai đoạn thử nghiệm khép lại. Danh sách tháng 3 tới sẽ gần như là đội hình dự World Cup. Lời nói ấy như hồi chuông báo tử cho hy vọng cuối cùng của Neymar.

Neymar khó dự World Cup 2026.

Cánh cửa vẫn chưa đóng hoàn toàn, nhưng khoảng trống rất hẹp. UOL cho biết nếu Neymar bùng nổ trong vài tháng tới, ra sân đều đặn và đạt phong độ đỉnh cao, ông Ancelotti có thể xem xét lại. Thế nhưng, với tiền sử chấn thương dày đặc và thể lực sa sút, điều đó gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Từ World Cup 2014 đến Qatar 2022, Neymar luôn là linh hồn của Selecão. Anh mang niềm tin, cảm xúc và cả áp lực của cả một quốc gia. Nhưng bóng đá không chờ ai. Thế hệ mới của Brazil, với Vinícius, Rodrygo, Endrick hay Martinelli, đang lớn mạnh từng ngày, và họ không cần một Neymar mỏi mệt nữa.

Nếu không có phép màu, World Cup 2026 có thể là giải đấu đầu tiên trong hơn mười năm mà Brazil ra sân mà không có Neymar. Và có lẽ, đó cũng là dấu chấm hết cho một kỷ nguyên mà anh từng là ngọn cờ của niềm tự hào vàng xanh.