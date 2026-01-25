Cảnh cầu thủ U23 Nhật Bản nhào lộn đứng dậy sau va chạm bất ngờ viral

Cảnh tượng một cầu thủ U23 Nhật Bản nhanh chóng lộn người đứng dậy trong trận chung kết với U23 Trung Quốc khiến nhiều dân mạng thích thú.

Cảnh cầu thủ U23 Nhật Bản lộn người đứng dậy sau va chạm gây sốt.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, một cầu thủ U23 Nhật Bản vừa nhận được bóng từ đồng đội và bắt đầu di chuyển. Khi đó, một cầu thủ khác của U23 Trung Quốc chạy tới phá bóng, không ngại va chạm khiến đối phương mất thăng bằng, ngã xuống sân.

Tuy nhiên, cầu thủ của U23 Nhật Bản phản xạ lộn người bật dậy ngay lập tức. Cảnh tượng được nhiều khán giả thích thú so sánh với các "Samurai" hay cảnh võ thuật trong phim hành động của xứ anh đào.

"Xem Nhật Bản đá mà 'ảo' như truyện anime", "Tình huống đó cho thấy cầu thủ của U23 Nhật Bản đẳng cấp thế nào", "Nhìn mà tưởng siêu nhân Gao biến hình luôn" là những bình luận của dân mạng Việt Nam.

Một số người cũng liên tưởng hình ành này với cầu thủ người Brazil Eder Militao (Real Madrid). Hậu vệ nổi tiếng thường xuyên có những pha lộn người bật dậy ngay sau tranh chấp để tiếp tục mạch đấu.

Nhật Bản giành chức vô địch thuyết phục tại giải U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC.

Trong trận chung kết tối 24/1, U23 Nhật Bản cho thấy đẳng cấp khác biệt khi thắng đậm U23 Trung Quốc, bảo vệ thành công chức vô địch U23 châu Á.

Ngay từ những phút đầu trận đấu, các cầu thủ áo xanh đã tổ chức tấn công dồn dập và nhanh chóng khiến thủ môn Li Hao - được mệnh danh "Vạn lý tường thành" của U23 Trung Quốc - phải vào lưới nhặt bóng lần đầu tiên ở vòng chung kết năm nay.

Dù nỗ lực, các cầu thủ U23 Trung Quốc không thể ghi được một bàn danh dự, chấp nhận ngôi vị á quân sau trận thua 0-4.