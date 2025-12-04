Cảnh báo xuất hiện lũ trên các sông từ Huế đến Khánh Hòa

Hiện nay, lũ trên các sông ở Lâm Đồng đang xuống; mực nước trên các sông ở thành phố Huế biến đổi chậm, mực nước các sông từ thành phố Đà Nẵng đến Khánh Hòa có xu thế lên.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo từ nay đến ngày 5/12, trên các sông từ thành phố Huế đến Khánh Hòa khả năng xuất hiện đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông dao động từ dưới mức báo động 1 đến trên báo động 1; riêng lũ trên các sông ở Lâm Đồng tiếp tục xuống và dao động ở mức báo động 2 - báo động 3.

Nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư từ thành phố Huế đến Lâm Đồng. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc từ thành phố Huế đến Lâm Đồng.

Trên biển, đêm 4 và ngày 5/12, Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 4,0-6,0 m. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m; riêng Vịnh Bắc Bộ 2,0-3,0 m.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động; sóng biển cao 2,0-5,0m. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ gần sáng ngày 5/12 gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao 2,0-4,0m.

Đêm 4 và ngày 5/12, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cùng đó, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ. Khu vực Hà Nội: có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2,0-4,0 m, riêng vịnh Bắc Bộ 2,0-3,0 m, biển động

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4,0-6,0 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0 m. Từ gần sáng ngày 5/12, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0 m.

Thời tiết cụ thể các khu vực trên cả nước đêm 4 ngày 5/12 như sau:

Khu vực Hà Nội

- Có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; cao nhất 21-23 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 11-14 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Đông Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 13-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế:

- Nhiều mây; phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

- Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, phía Nam có nơi 18-21 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

- Nhiều mây. Phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Phía Nam đêm có mưa rào rải rác và dông, cục bộ có mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi.

- Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP.HCM

- Có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 30-32 độ C.