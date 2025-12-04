Cảnh báo voi hoang dã xuất hiện ở Đắk Lắk

Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý, bảo vệ rừng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, vừa phát đi cảnh báo về việc voi hoang dã xuất hiện và cảnh báo phòng tránh xung đột voi - người.

Voi hoang dã xuất hiện và cảnh báo phòng tránh xung đột voi-người ở Đắk Lắk. Ảnh minh họa: Nhân Dân

Theo Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk (), thời gian gần đây, qua công tác theo dõi giám sát voi hoang dã, Trung tâm ghi nhận có khoảng 2 cá thể voi hoang dã thường xuyên xuất hiện và tìm kiếm thức ăn tại các địa điểm lâm phần Trạm Kiểm lâm số 6 và Trạm Kiểm lâm số 12 thuộc Vườn quốc gia Yok Don và tại các tiểu khu 439, 460 và 462 thuộc khu vực do Trung tâm Bảo tồn voi quản lý.

Hai cá thể voi hoang dã đã gây ra một số thiệt hại tại khu vực sản xuất nương rẫy của người dân buôn Ea Mar, xã Buôn Đôn. Cụ thể, hộ ông Y Uy Knul bị thiệt hại khoảng 0,3 ha mì; hộ ông Ma Chăn My bị voi phá hỏng hàng rào và khoảng 0,2 ha mì. Đặc biệt, voi hoang dã đã tấn công voi nhà Khăm Sinh của chủ voi Y Tép Bu Đăm làm voi Khăm Sinh bị thương ở phần đuôi…

Sự việc trên cho thấy nguy cơ xung đột giữa với voi nhà, với người dân và tài sản đang ở mức cao. Để bảo đảm an toàn và chủ động phòng ngừa xung đột voi-người trong thời gian voi tiếp tục xuất hiện, Trung tâm Bảo tồn voi kiến nghị các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn cần cảnh giác cao độ khi đi lại, sản xuất gần các khu vực rừng và rẫy giáp ranh các tiểu khu 439, 460, 462 Trung tâm Bảo tồn voi và Trạm Kiểm lâm số 12 thuộc Vườn quốc gia Yok Don.

Đối với người dân không ngủ đêm trong rừng hoặc chòi rẫy, đặc biệt tại những nơi đã ghi nhận voi xuất hiện. Không đi câu cá vào ban đêm tại các ao hồ, sông suối trong khu vực nêu trên, đây là thời điểm nguy hiểm, dễ gặp voi vì voi hoang dã có đặc tính thường di chuyển và kiếm ăn vào ban đêm.

Đối với các chủ voi nhà và nài voi quản lý chặt chẽ voi nhà, hạn chế tuyệt đối việc đưa voi nhà vào khu vực rừng nơi voi hoang dã đang xuất hiện. Nếu voi nhà đang thả trong khu vực, cần xem xét tạm thời di chuyển voi nhà khỏi vùng nguy cơ cao để tránh nguy cơ xung đột hoặc bị voi rừng tấn công.

Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực cần theo dõi chặt chẽ thông tin voi hoang dã, thông báo cho khách du lịch và người lao động của đơn vị để chủ động phòng tránh. Không tổ chức các hoạt động đưa khách vào rừng, sông suối tại các khu vực đang có voi hoang dã xuất hiện.

Trung tâm Bảo tồn Voi đề nghị Ủy ban nhân dân xã Buôn Đôn và đại diện các thôn, buôn phối hợp tuyên truyền rộng rãi để nhân dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và góp phần bảo vệ quần thể voi hoang dã.