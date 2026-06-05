Cảnh báo về bảng điểm chuẩn lớp 10 lan truyền trên mạng

Sở GD&ĐT Đồng Nai khẳng định thông tin bảng điểm chuẩn lớp 10 đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa chính xác.

Bảng điểm thi lớp 10 lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Ngọc Bích.

Ngày 5/6, Sở GD&ĐT Đồng Nai phát đi cảnh báo thông tin có nội dung liên quan đến điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 lan truyền trên mạng xã hội và trong một số hội nhóm.

Theo Sở GD&ĐT, tới thời điểm hiện tại, sở chưa công bố điểm chuẩn của kỳ thi này. Theo kế hoạch, việc công bố điểm chuẩn dự kiến được thực hiện vào ngày 10/6, trên các kênh thông tin chính thức của sở cũng như cơ quan báo chí chính thống.

Sở đề nghị phụ huynh, học sinh và người dân cần cảnh giác, không chia sẻ, phát tán hoặc tin theo các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Việc lan truyền thông tin sai lệch có thể gây hoang mang dư luận, đồng thời ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh và quyền lợi của học sinh.

Đến nay, Sở GD&ĐT Đồng Nai mới công bố đáp án các môn thi chung gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và các môn thi chuyên. Việc chấm thi và các bước tiếp theo đang được triển khai theo kế hoạch.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một số thông tin được cho là điểm chuẩn của các trường THPT trên địa bàn thành phố Đồng Nai, như trường THPT Ngô Quyền 24,25 điểm; trường THPT Long Khánh 20,75 điểm; trường THPT Đoàn Kết 11 điểm...

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 của thành phố Đồng Nai diễn ra vào ngày 28-29/5, với hơn 30.000 thí sinh tham dự. Các thí sinh làm bài thi ba môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh. Thí sinh đăng ký vào trường THPT chuyên sẽ thi thêm bài thi môn chuyên.